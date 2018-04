Mini-Sportsbike pro Pocket PC

Závody silničních motocyklů alias známé "superbajky" a motokros v jedné hře pro kapesní počítače? Maličkost, ovšem pouze pokud se jedná o hru pro Pocket PC z produkce OmniG Software. Jak už možná tušíte, kombinace dvou zcela odlišných her v jedné má své klady i zápory a tak se na hry Mini-Sportsbike podíváme podrobněji.



Sportovní simulátor Mini-Sportsbike je typickým představitelem nových 3D her určených pro rychlé kapesní počítače typu Pocket PC s displejem a grafickým čipem schopným zobrazit tisíce barev. Tyto podmínky zatím splňují pouze všechna novější Pocket PC 2002 s procesory StrongARM a XScale vybavené navíc alespoň 32 MB operační paměti. Paměť ale není nijak zvlášť důležitá, Mini-Sportsbike lze totiž bez problémů nainstalovat i na paměťovou kartu. Grafické prostředí Mini-Sportsbike laděné takřka výhradně do odstínů zelené vidíte na screenshotech. Výběr typů závodů je jasný, podíváme se tedy na nastavení herního prostředí Mini-Sportsbike.



Zvukové efekty na pozadí hry představované především zvukem motoru, brzd a smýkáním pneumatik po silnici jsou ucházející, pro samotnou hratelnost Mini-Sportsbike ale nejsou příliš důležité. Hlavním faktorem ovlivňujícím rychlost a plynulost animací je především velikost herního okna, které si můžete ve dvou velikostech nastavit v preferencích. Dalším důležitou věcí je kvalita vykreslované grafiky dostupné opět ve dvou stupních. Ovládání hry je možné přes hardwarová tlačítka Pocket PC, jejichž citlivost se také volí v preferencích (tentokrát ale už ve třech stupních). "Dekorace" animované krajiny ubíhající na pozadí Mini-Sportsbike příliš nezpomalují, takže si probíhající krajinu klidně můžete nechat aktivní. Protože se Mini-Sportsbike snaží věrně simulovat fyzické zákony včetně dynamiky pohybu motorek, je ovládání hry jaksi - no řekněme těžké. 3D modely motorek jsou potažené texturami, samotný engine hry pak simuluje metalické odlesky a další světelné efekty.











































Mini-Sportsbike ve své aktuální verzi obsahuje celkem 13 tratí (Chicago, Glacier, Hawaii, Hongkong, Kilimanjaro, Moscow, Mountain, Oasis, Sydney, Timberland, Toronto, Tundra + jedna "univerzální" trať) z prostředí několika států/měst a přírodních scenérií. Osm z nich je určeno pro závody silničních motorek, zbývajících pět tratí je pak pro "přírodní" motokros. Projet ostrou zatáčku ve vyšší rychlosti je u Mini-Sportsbike opravdu umění a chce to cvik. Předjíždění také není žádný med a opět vyžaduje trénink. Dynamika pohybu se bohužel týká i motokrosu, který je bohužel až na modely motorek, krajiny a prachem zvířeným za motorkou téměř shodný se silničními závody - žádné skoky a vesměs "placatá" krajina v motokrosové části Mini-Sportsbike příliš na cti nepřidají. Hrát hru v největším okně (viz obrázky, fullscreen zobrazení hra nenabízí) a s nejvyšším stupněm detailů si mohou dovolit pouze majitelé těch nejnovějších a nejrychlejších Pocket PC, v ostatních případech totiž rychlost Mini-Sportsbike (ve velkém okně) dle skromného odhadu nepřekračuje bídných cca 10-15 fps.Cena Mini-Sportsbike je 18 USD (demoverze je ke stažení zdarma), což je na novinku "tak akorát". Máte-li tedy v oblibě závody motorek na různé způsoby, vyzkoušejte si demoverzi, třeba se vám bude Mini-Sportsbike líbit.