Mini Sportsbike - Po silnici, nebo v terénu?

Podpora

Většina nových her od OmniG Software Inc. má podobné nároky. Hra by měla bez problémů běžet na všech Pocket PC s operačním systémem Pocket PC 2000/2002. Někteří uživatelé, kteří vlastní Pocket PC, které je vybaveno slabším procesorem, by mohli mít menší problémy s rychlostí hry a vykreslováním grafiky. Proto je nutno vše patřičně nastavit v Options ( k tomu později ). Volného místa nemusíte mít příliš. Instalace hry zabírá pouhých 2,7MB. A pro spuštění si hra vyžaduje 6MB volných.

Nastavení

Nastavíme vše potřebné, aby každý mohl vychutnat hru co nejlépe. Možná jsem vás trochu zmátl v minulé recenzi ,,Mini TransCanada´´ , kde jsem nerozebíral nastavení a odkázal jsem vás na tuhle recenzi. Tahle recenze vyšla později než jsem plánoval. Nyní se vrátíme k nastavení samotnému. Jak jsem se už zmínil v předešlé recenzi, tyhle hry mají velmi podobná nastavení, až na pár drobností. Tak si pojďme vysvětlit, co která položka znamená.

- General sound switch - můžete zapnout či vypnout zvuk ve hře

- 3D Rendering Resolution - Zde budeme nastavovat rozlišení hry. Máte na výběr ze dvou typů rozlišení a to: High Resolution - vysoké rozlišení ( pokud máte novější Pocket PC, tak neváhejte a zvolte tuhle volbu ) a Low Resolution - nízké rozlišení ( v případě, že se vám hra seká, můžete zvolit tuhle možnost, ale mějte na paměti, že hra bude mít dosti horší grafiku. Rozdíl mezi vysokým a nízkým rozlišením je velice znatelný, dalo by se říci, že na první pohled to vypadá jak kdyby jste hráli dvě různé hry )

- Game windows size - Neboli nastavení velikostí hracího okna. Stejně jako rozlišení, tak i velikost okna může hodně ovlivnit rychlost a plynulost hry. Můžete si vybrat ze dvou velikostí oken: Big Window ( velké okno ) - pod pojmem velké okno si každý vysvětlí, že hra pojede na celou obrazovku. Bohužel vás musím zklamat, big window je sice největší možné okno, ale zdaleka není přes celou obrazovku - dalo by se charakterizovat spíše jako středně velké okno. Small Window ( malé okno ) - tenhle výraz byl pojat doslova, protože malé okno je opravdu malé. Využijete jej tehdy, pokud se vám hra seká, nebo jede pomalu. Já osobně před nízkým rozlišením dávám přednost menšímu oknu, protože si zde můžete pořád vychutnat pěknou grafiku.

- Track Decor - V případě, že se vám hra nijak výrazně neseká, jen jednou za čas si všimnete menšího seknutí, tak pro naprostou plynulost si můžete vypnout okolní květiny, stromy a další exteriéry.

- Steering Wheel Sensitivity - zde si nastaví každý podle svého gusta citlivost citlivost volantu.

Po změnách v nastavení, dáme v pravém dolním rohu save ( uložit ) a odebereme se do hlavního menu, kde máme na výběr ze dvou rozdílných typů hry: Superbike - závodní motorky a Motocross - motocrossové motorky. Nejprve se pojďme podívat na první z nich.

Superbike

Nejprve si pojmenujeme závodníka, pod nápisem Current Player je ikona Change name, klikněte na ni a zadejte jméno.

- Track - zde si zvolíte trať. Tratě jsou rozčleněny podle toho, kde se nacházejí: například Hong Kong - China, Moscow -Russia, a další..

- Painting - můžete si nabarvit motorku ze 6ti předdefinovaných barev

- Track music - pokud chcete, aby vám k jízdě hrála příjemná hudba, tak zvolte možnost on.

Zdali máte vše nastavené tak jak má být, tak dejte v pravém dolním rohu next. Objeví se před vámi obrazovka s blikajícími nápisy. Pokud se chcete podívat jak se má správně jezdit, tak zvolte první nápis Watch demo. Jestli se chcete rovnou ponořit do hraní, zvolte možnost Race Now. Po chvilce nahrávání se objevíte ve vámi zvoleném prostředí a po odstartování můžete rozjet ten správný Superbike závod.

Ovladatelnost - z vlastní zkušenosti můžu říct, že tento mód je lépe ovladatelnější než motocross, jelikož je zde rovný terén a nejsou zde žádné překážky. Ale ovládání není žádná slast, chce to pár hodin intenzivního tréninku, než se do toho správně dostanete.

Motocross

Jméno závodníkovi už zadávat nemusíte. Stačí zadat jednou a to v libovolném módu.

Track - tratě zde nyní nejsou pojmenovány podle měst a států, nýbrž podle okolního prostředí. Například Tundra, Ice a další.

Painting - opět si zde můžete nabarvit motorku podle svého gusta.

Po odkliknutí tlačítka next se před vámi objeví stejná obrazovka s blikajícími nápisy. Zmáčkneme nápis Race Now.

Ovladatelnost - je problematičtější než u Superbike, jelikož jsou zde velké výkyvy v terénu. Takže když vyskočíte náhle do výšky, ocitnete se ve vzduchu a motorka je neovladatelná. Mód Motocross je sice složitější, ale o to zábavnější.

Závěr

Můžu říct, že tahle hra patří do těch lepších her pro Pocket PC. Je výborně graficky zpracována, pokud disponujete Pocket PC se silnějším procesorem, pak si můžete hru vychutnat na nejvyšším rozlišení se zapnutými všemi exteriéry. Hra není náročná na paměť. Zabírá pouze 2,7MB a pro spuštění potřebuje 6MB volných. Hra se ovládá pouze D - padem. Z počátku jsem měl s ovladatelností menší problémy, ale po delším hraní jsem zjistil, jak správně zdolávat překážky a efektivně zatáčet. Až na nějaké ovládací nedostatky se hra jeví jako docela dobrá. Kdybych měl hru hodnotit procentuálně, dal bych tak 80%.

Autor: OmniG Softaware Inc.

Procesor: Strong ARM, XScale

Paměť: 2,7MB instalace + 6MB volných

Hru můžete zakoupit na www.omnigsoft.com