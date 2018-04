Mini-Aquabike - vodní ráj na Pocket PC

Společnost OmniG Software vznikla už v minulém století :-) a jejím hlavním cílem bylo přinést do oblasti kapesních počítačů komplexní herní engine vhodný pro 3D hry. Úspěchy OmniG Software při vývoji 3D enginu názorně demonstrují například poměrně známé hry pro Pocket PC, jako je simulátor leteckých soubojů Mini-Dogfight/Jetfight nebo další sportovní simulátory Mini-Sportsbike a Mini-TransCanada. Novinkou je akční simulátor jízdy s vodním skútrem Mini-Aquabike napsaný opět v 3D enginu společnosti OmniGraphics.



Mini-Aquabike je čistokrevný sportovní simulátor používající do jisté míry univerzální 3D engine vyvinutý v rámci projektu OmniGraphics. Možnosti enginu jsou šité na míru zejména kapesním počítačům, pro které se nové 3D hry objevují stále častěji a stále ve vyšší kvalitě. Real-time závody vodních skútrů jsou pro Pocket PC skutečnou novinkou. Mini-Aquabike nabízí dva typy vodních skútrů: Runabout pro rychlou jízdu a Jet-Ski pro jízdu mezi překážkami. Jízda na Jet-Ski možná trochu připomíná slalom, výsledek je ale stejný - bystré oko a rychle klopené zatáčky jsou nezbytnou podmínkou pro dokončení závodní tratě. S Runaboutem musíte celou trať absolvovat co nejrychleji a projíždíte ji vždy dvakrát. Jízda na Jet-Ski vodním skútru je o něco pomalejší, pro někoho ale může být vyhýbání se překážkám přitažlivější než rychlá jízda na Runaboutu. Protože hra používá stejný 3D engine jako například Mini-Sportsbike, je podobné i ovládání a také rychlost celé hry.



Citlivost ovládání je možné nastavit ve třech stupních pro levou i pravou ruku (převrácené zobrazení), navolit lze i úroveň detailů a velikost okénka. Rychlost celé hry v nejvyšších detailech a v největším dostupném okénku (fullscreen zobrazení není k dispozici) vyžaduje velmi rychlé Pocket PC 2002/2003. Odměnou majitelům rychlých Pocket PC je poměrně kvalitní zobrazení vodní hladiny včetně stříkajících vodních kapek a vlnění vodní hladiny doprovázejících jízdu vodního skútru i případné karamboly soupeřů. Pozadí závodů představuje pět přírodních či příměstských scenérií: Toronto, Green Mountain, Lake at Sunset, Sydney a Tropical Island, v pozadí hry může navíc ještě hrát hudba.







































Když vás závody vodních skútrů přestanou bavit, můžete si zahrát něco úplně jiného. Mini-Aquabike totiž pro zpestření herní atmosféry obsahuje i čistokrevnou 3D střílečku Mini-Aquafight v Lite verzi. Smyslem střílečky je ovládání lodě vyzbrojené dost dramatickým bojovým arzenálem, jehož jediným úkolem je pochopitelně ničit. Co? Všechno, co se kde pohne nebo se omylem připlete do cesty, včetně poletujících vrtulníků, miniponorek, elektrických bariér a vodních min. Střílečka používá stejný engine jako závody vodních skútrů a je tedy stejně rychlá jako výše popsaný sportovní simulátor.Jakkoliv je Mini-Aquabike slušnou 3D hrou se solidní grafikou, slušnou hratelností a bonusovou střílečkou k tomu, 20 USD za hru se mi zdá přece jen o trochu víc, než by bylo vhodné. Protože je ale naprosto zbytečné hořekovat nad tragickým kurzem dolaru vůči koruně, zbývá jen jediné - Mini-Aquabike je opravdu zajímavá hra, kterou se rozhodně vyplatí si alespoň vyzkoušet.