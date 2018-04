Minefield - hledání min de luxe

Ne, že by her typu "Hledání min" bylo pro PalmOS handheldy zrovna málo... naopak, patří k těm nejčastěji zpracovávaným hrám. Mám tuto hru rád a vyzkoušel jsem řadu z nich. Vždy je to výběr z kompromisů; především je drtivá většina těchto programů za poplatek a freewarové varianty mají vesměs řadu dalších omezení: třeba "nepodporu" barev, klopotné ovládání přes hardwarová tlačítka a pokus o osobitý design...

Minesfield - design

Minesfield se snaží maximálně napodobit windowsovskou předlohu. Nahoře vidíte proužek se zbývajícím počtem min vlevo a ubíhajícím časem vpravo. Uprostřed je žlutý obličej, jehož vzhled se mění podle vašich úspěchů ve hře a zahajuje novou hru. Na výběr je ze tří velikostí hracího pole: small (8x8 polí, 10 min), medium (16x16 polí, 40 min) a large (20x20 polí, 50 min).

Minesfield - ovládání

Program se ovládá jednoduše: klikáte stylusem na čtverce, které chcete odkrýt. Když chcete označit pole s minou, kliknete na ně, podržíte stylus a táhnete jej nahoru ven z políčka. Toto ovládání je vynikající, některé programy vyžadují pro označení miny kombinaci hardwarového tlačítka a stylusu, což je průšvih pro majitele Clié NR/NX, když mají překlopený displej, znepříjemňuje to ale hru i všem ostatním.

V programu není funkce označování pole otazníkem (když si nejste jisti), to je ale funkce, kterou většina lidí nepoužívá ani v originální hře. Naopak ale funguje kliknutí na číslo na odkrytém políčku - pokud máte odhalené miny okolo něj, odkryje všechna prázná políčka okolo něj.

Programu nechybí důležitá tabulka nejlepších výsledků se jménem a dosaženým časem dle jednotlivých stupňů obtížnosti.

Závěr

Nebudeme zde zdlouhavě vypisovat parametry a hodnotící kriteria - na to je aplikace příliš jednoduchá. Jednoznačně dáváme ale aplikaci náš TIP Palmare a doporučujeme program vaší pozornosti, přesněji řečeno rychlému stažení :-).

Autorem aplikace je Tim Kostka a firma Nu Programs.