Konečně někdo spočítal, kolik by stálo mimozemšťana E.T. volání domů

„E.T. volat domů“, zní slavná replika z filmu E.T mimozemšťan, který přišel do kin už před 34 lety. Tehdy byly ve Spojených státech běžné tzv. „long distance calls“, tedy hovory na velkou vzdálenost. To znamenalo, že jste za hovor mezi stanovenými městy, oblastmi nebo státy platili více, než bylo běžné. Dnes mají podobu mezinárodních hovorů s jednotnými sazbami pro části světa.

Mimozemšťan E.T. chtěl ovšem volat na svou planetu s názvem Brodo Asogi, nacházející se zcela mimo naši galaxii. Autoři stojící za stránkou TollFreeForwarding.com proto spočítali teoretickou cenu takového extrémně dálkového hovoru. Použili k tomu cenu 10 minutového hovoru z Kalifornie do různých částí světa, kterou zprůměrovali, aby zjistili její průměrnou hodnotu na jednu míli.

A kolik by hovor na domovskou planetu E.T. mimozemšťana (její detaily popisují doprovodné materiály k filmu) stál? Hodně, 76 biliard dolarů - 76 424 516 944 816 700 dolarů, abychom byli přesní. Pro představu, jedná se o dva miliony krát vyšší částku, než kolik činil celkové jmění režiséra tohoto filmu, Stevena Spielberga (3,7 miliardy dolarů).

Takové a spoustu dalších zajímavých milníků na cestě volání mimozemšťana E.T. připravili autoři této stránky v pěkné interaktivní grafice - dozvíte se přibližnou cenu volání přepočítanou na vzdálenost na planety v naší soustavě i objekty mimo ní.

