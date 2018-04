Milujete čokoládu? Možná si zamilujete i tuhle

Mobil se jménem čokoláda? Takový začne co nevidět prodávat společnost LG. Model LG KG800 Chocolate se stal po svém uvedení velkým hitem na korejském trhu, kde se ho za první čtyři měsíce prodalo přes 400 000 kusů. K tomu můžeme přičíst ocenění za design iF Design Award a Reddot Design Award. Výsledkem této rovnice je něco dost zajímavého na to, abychom se mu podívali trochu na zoubek.

Název čokoláda nemá nic společného s použitým materiálem. Výrobce se pokusil podtrhnout jeho výjimečnost originálním názvem, který by symbolizoval objekt potlačované touhy. To se mu celkem i podařilo.

Hned po otevření luxusní krabice s magnetickým uzávěrem vám bude jasné, že tenhle mobil je opravdu něco extra. Žádné laciné výstřelky na něm nehledejte. Kompaktní minimalistický design připomíná kvádr z černého onyxu. Na první pohled neuvidíte žádné stopy po tlačítkách a až při bližším pohledu si všimnete světlejšího rámečku, pod kterým se rozsvěcí utajený displej.



Novinky LG: KG800, F3000, KG225 a M6100

Po obvodu přístroje vede tenká chromovaná linka, která dává tušit, že se telefon skládá ze dvou podélně rozdělených částí. Téměř neviditelná jsou boční tlačítka pro regulaci hlasitosti, aktivaci fotoaparátu nebo přehrávače. Na pravém boku najdete také netradičně umístěné červené sluchátko pro ukončení hovoru. I datový konektor je chráněn velmi nenápadnou krytkou. Ta dvě otočení v ruce už bohužel stačila na to, aby se mobil téměř kompletně zapatlal. Výrobce raději rovnou přibalil do krabice i elegantní leštítko ve formě přívěsku.

Neviditelná klávesnice

Zkoušíme chromovaný rámeček, který jsme považovali za navigační tlačítko, ale telefon nijak nereaguje. Stačí ovšem vysunout horní díl a kromě displeje se na vás rozzáří i ovládací prvky telefonu. Tlačítka to ovšem nejsou. Červené světlo pouze označuje místa, kde se telefonu dotknete a on tomu rozumí.

Nebudeme dlouze popisovat, jak moc je takové řešení efektní. Zpočátku to působí skoro jako magie. Necítit v prstu žádnou zpětnou reakci je ale přeci jen změna a vyžaduje jistou dávku citu. Občas se vám stane, že při přesunu palce k numerické části klávesnice přejedete nevědomky po povrchu telefonu, který zodpovědně zavře rozepsanou SMS, vrátí se na úvodní obrazovku a ještě vytočí telefonní číslo vaší tchýně.

Uvnitř už stará známá, naštěstí

Díky vysouvací konstrukci zbyl dostatek prostoru na praktickou numerickou klávesnici s opravdu velkými popisky. Telefon přitom není o mnoho větší než kreditní karta ( 95 × 48 × 15 mm ). Jako u většiny vysouvacích telefonů není ergonomicky úplně ideální umístění spodní řady tlačítek až na samém okraji telefonu.

Mezi displeji zuří válka a to, co jsme byli zvyklí ještě před několika měsíci hodnotit jako špičku, už dnes patří ve své cenové kategorii k lepšímu průměru. Trochu se zděšením sledujeme, jak rychle si oči na špičkové rozlišení zvykají. Za závažný nedostatek považujeme fakt, že displej po chvíli nečinnosti zcela zhasne a nemáte tak okamžitě přehled o zmeškaných událostech.



Přibalená sluchátka i s dálkovým ovládáním a redukcí na 3,5mm Jack

Bude se líbit

Není pochyb o tom, že stylová čokoláda bude nejlepším modelem výrobce, jaký se u nás kdy objevil. Výbava přístroje sice není nijak ohromující, ale pro potřeby této stylovky bohatě stačí. LG Chocolate navíc patří k těm několika málo opravdu originálním modelům, které se mezi novinkami pro letošní rok zatím objevily. To oceňujeme a těšíme se na něj. Prodávat se bude od června za cenu těsně pod hranicí 11 000 korun.

