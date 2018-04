Na každé hře se dá vydělat, pokud ovšem není pozdě. V případě takových legend, jako byl či spíše stále ještě je Boulder Dash nebo Digger, rozhodně pozdě není, neboť tyto kdysi velmi populární hry z poloviny devadesátých let (dnes už vlastně minulého století) se opět vrací v mnoha konverzích pro nejrůznějších počítačové a herní platformy! Jedním z klonů Diggera je jeho nejnovější podoba Millennium Digger dostupná všem majitelům Pocket PC už ve své v pořadí druhé verzi. Konverzi, respektive "sestavení" nejnovější podoby Diggera si vzala na starost společnost Vital Games, a zda se jí to povedlo, můžete posoudit sami. V cca 2 MB instalačního archivu najdete v celkem slušně provedené grafice všechno, od tradičního sbírání pokladů až po likvidaci roztomilých zvířecích potvůrek příznačně nazývaných Nobbins a Hobbins. Nasbíráte-li cestou ve Vašem Digger-mobilu dostatek cenností ve formě smaragdů a zlatých nuggetů, můžete přímo postoupit do dalšího levelu, ovšem až po nezbytné eliminaci Nobbinů a Hobbinů (nikoliv tedy Hobbitů!).



Částečně renderovaná grafika hry je provedena v tisících barvách, design jednotlivých levelů je také poměrně zdařilý stejně jako zvukové efekty (různé vřískání apod.). Diggera můžete hrát nejen s pomocí kurzorových kláves na Pocket PC, ale také přímo pomocí dotykového displeje, aktuální pozici hry lze uložit do paměti. Millennium Digger II stojí 15 USD, funguje na všech Pocket PC a Pocket PC 2002 s procesory MIPS a StrongARM. Hru můžete sehnat na serverech Handango nebo PocketGear, zkušební verze je ke stažení tamtéž nebo přímo u Vital Games.