Miliarda prodaných mobilů za rok. Realita nebo fikce?

Prodej mobilních telefonů se podle studie společnosti v roce 2009 zvýší na 1,04 miliardy kusů z předpokládaných 779 milionů v letošním roce. Letošní prognózu firma zvýšila z předchozích 750 milionů kusů kvůli překvapivě silné poptávce na začátku roku. V loňském roce se po celém světě prodalo 674 milionů mobilů.

"Mobilní telefon je nejrozšířenějším spotřebním přístrojem na planetě," prohlásil analytik firmy Gartner Ben Wood. Ročně se pro srovnání prodá zhruba 200 milionů osobních počítačů a 200 milionů televizorů.

Průměrná cena mobilního telefonu podle studie do roku 2009 klesne na 161 dolarů ze současných 174 dolarů. Přístroje přitom budou disponovat větší pamětí i lepšími displeji a digitálními fotoaparáty než současné modely.

Ceny by se měly pohybovat v širokém rozpětí od 20 dolarů za základní modely po stovky dolarů za přístroje s počítačovými funkcemi. Už dnes můžeme pozorovat neustále snižování cen u nových telefonů. Znatelný trend je hlavně u low-endových telefonů, u kterých se výrobci snaží stlačit cenu pod tisícovku korun.

Kde je největší odbytiště?

Pro výrobce mobilních telefonů je stále důležitější asijsko-pacifický region. Jeho podíl na celosvětovém prodeji by se měl do roku 2009 zvýšit na třetinu ze současné čtvrtiny, napsala agentura Reuters.

Co to znamená, je jasné. Budoucnost je v rozvojových trzích. Tím již ale není Čína, kde roste prodej telefonů vyšší třídy a také se zde již ve značném měřítku rozvíjí trend dávno známý z Evropy a to je výměna starých mobilů za nové. Za nejdynamičtější trhy dnes musíme počítat Indii, státy jihovýchodní Asie, africké země a také Jižní Ameriku.

Na rozvojových trzích samozřejmě hrají prim levné telefony. Již delší dobu se hovoří o závodu výrobců nabídnout mobil za 30 USD, tedy asi za 750 Kč. Takový mobil na trhu zatím není, ale zhruba do dvojnásobku této sumy se jich již vejde celá řada. Samozřejmě se na těchto trzích uplatní i dražší telefony, na kterých mají výrobci i větší marže a mají tak snahu udat právě je. Šílenství s multimediálními telefony ale tyto trhy zasáhne nejdříve příští rok.

Evropa představuje pravý opak tohoto trendu a není v tom sama. Stejně tak v USA nebo v Číně a na dalších rozvinutých trzích je momentálně nejdůležitějším úkolem výrobců nabídnout mobil, který nejenom dobře vypadá, ale také toho hodně umí.

Jen tak lze přesvědčit zákazníky, aby svůj starý mobil vyměnili a koupili si nový. Daří se to se stylovými telefony a s multimediálními novinkami - tedy s telefony s fotoaparátem, nejlépe megapixelovým a třeba s MP3 přehrávačem.

Mobily už má i hodně dětí

Téměř polovina dětí od sedmi do 14 let už přemluvila rodiče, aby jim koupili mobilní telefon. Mezi školáky ve věku 13 a 14 let nemá telefon jen čtvrtina. Vyplývá to z loňského průzkumu společnosti Millward Brown pro Oskara. Rozšíření mobilní komunikace mezi dětmi je podle studie srovnatelná se západní Evropou, například s Německem, a vyšší než v USA nebo Japonsku.