Milému Oskarovi k svátku

Můj drahý Oskare, Dívám-li se správně do kalendáře, změněného od dob papeže Řehoře XII. (tzv. gregoriánský kalendář, pozn. red.) již nesčetněkrát, máš dnes svůj svátek. Rýpalové by mohli namítnout, která z Tvých částí je oním Oskarem, zda je to MSC, čili ústředna, zda je to BSC, kontroler základnových stanic, či zda jsou to ty spousty nadšených mladých lidiček, kteří sedí v oné krásné budově na Vinohradské třídě, či snad ty sličné dámy z Radia Oskar, jež si s takovou oblibou pouštím na *608.

Proto se nezlob, milý Oskare, že k tobě budu promlouvat, jakožto ke zjevení božímu, tedy jako k mnohojedinosti, ačkoliv - a tu námitku plně uznávám - máš do opravdového zjeveného božství stejně daleko, jako můj účet za telefon k státem stanovené hranici životního minima.

Není sporu o tom, můj mladý příteli, že za svůj krátký pobyt s námi jsi ledasco dokázal. Především jsi přesvědčil pochybující, že třetí mobilní síť může během necelého půl roku nasbírat sto tisíc klientů. Dále jsi také přesvědčil pochybující, že solidní pokrytí se dá dnes postavit velmi rychle, byť skeptikové namítnou, že zákonů je třeba se držet a stavět načerno se nemá. Ale, a co je nejdůležitější, ukázal jsi svým dvěma předchůdcům, že konkurence je to, co má smysl. Za to ti budiž vzdán hold.

Nepochybně dnes dostaneš mnoho přání ke svému svátku, nepochybně se budou média otřásat Tvými reklamními kampaněmi a na tebou předtištěných gratulačních pohledech ti přijdou tisíce složených písní. Je už dost pozdě v noci na to, abych vymýšlel i já tobě báseň, která by se mezi těmi ostatními vyjímala a abych si mohl dělat naděje na opánky, nebo snad dokonce v tričko.

Proto si dovolím přidat jen credo, byť možná ne zcela tak, jak znělo za časů Apoštolů, ani tak, jak jej Svatá církev určila opakovat:

Credo in Rétis Patrem omnipotentem; baiulemem cogitatie et sententiae. Věřím v Síť, Otce veškerenstva, nositele myšlenek a názorů.

Doufám, milý Oskare, že nezapomeneš, proč ti byl dán zázrak zrození: abys byl zastáncem méně majetných a potřebných - nikoliv proto, aby třetí zahraniční firma zjistila, že v Čechách je při držení mobilní licence možné všechno. Věřím, že Tvé faktury i nadále zůstanou mírné, poplatky Tebou účtované budou váženy spravedlivě a služby Tebou nabízené budou, až se tu po roce opět sejdeme, opravňovat oslavu Tvého druhého svátku.

Abych ti udělal radost, milý Oskare, pokusil jsem se o nemožné - pokusil jsem se získat Tvoji oblíbenou písničku celou: Oskar písnička zmýlená neplatí. Snad se ti bude líbit - až doposud jsi neměl možnost slyšet ji celou. A to je možná škoda, nemyslíš?