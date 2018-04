Známe úplně poslední smartphony značky Nokia, tvrdí dokument

Server GeekOnGadgets.com přinesl informaci o tom, že Microsoft u svých příštích chytrých telefonů již definitivně vynechá značku Nokia. Tvrzení se zakládá na tajném interním dokumentu, ke kterému se podařilo serveru získat přístup. Z jedné části dokumentu mimo jiné vyplývá, že jméno Nokia nebude firma používat například ani v inzertních materiálech již během této vánoční sezony.

Další důkaz o změně značky přinesl francouzský server nowhereelse.fr, který ukázal snímky čelního panelu doposud nepředstaveného modelu, na kterém je značka Microsoft namísto Nokia. Může se samozřejmě jednat i o podvrh.

Podle tvrzení GeekOnGadgets mají být v Berlíně nově představené modely Lumia 730 a Lumia 830 (více o premiéře nových nokií) posledními chytrými telefony, které značku Nokia ponesou. Na samotné tiskové konferenci ostatně jméno Nokia padalo minimálně. Dále už bude ponecháno jen pojmenování Lumia a číselné označení modelu. V interním dokumentu Microsoft zdůrazňuje, že Lumia je značkou, která mu patří. Na rozdíl od značky Nokia, kterou má Microsoft pouze pronajatu.

Na veřejnost se dostala pouze informace o tom, že značku Nokia může Microsoft používat až 10 let po uskutečnění transakce, už při oznámení obchodu jsme ovšem upozorňovali na to, že tomu tak nemusí být v případě všech produktů (více v otázkách a odpovědích, co bude se značkou Nokia). Značka Nokia nejspíš zůstane na obyčejných telefonech, že z chytrých telefonů zmizí mnohem dříve, jsme již několikrát zmiňovali. Poprvé už krátce po oznámení zamýšlené koupě mobilní divize Nokie Microsoftem.

Nikdy ovšem nebylo jasné, kdy se tak stane, Microsoft jako by se nemohl k „akci“ rozhoupat. Firma zatím ani nahlas neřekla, jak by měly nové názvy produktů vypadat. Interní dokument zveřejněný serverem GeeksOnGadgets teď potvrzuje to, o čem se již delší dobu spekuluje. Zůstane jednoduše jen značka Lumia. Ostatně ta už byla v poslední době stejně více v popředí než jméno výrobce.

A vlastně nejen v poslední době. Už při uvedení lumií na veletrhu v Barceloně v roce 2012 jsme si všímali toho, že název Lumia je na dostupných materiálech výraznější než jméno výrobce. Trochu to v nás živilo již tehdy kolující spekulace o tom, že Microsoft chce Nokii koupit. A to obě strany tuto možnost ještě dlouho poté kategoricky odmítaly. Z dnešního pohledu je ovšem téměř jisté, že celá záležitost se připravovala dlouho a už výraznější název Lumia na propagačních materiálech mohl být výsledkem těchto příprav.

Microsoft se podle interního dokumentu chce zbavit také pojmenování mobilního systému Windows Phone. V budoucnu mu bude jednoduše říkat Windows, stejně jako systému pro tablety a stolní počítače. O tomto posunu v pojmenování svědčí například i název jednoho z nejnovějších Windows Phone telefonů, HTC One M8 for Windows.

Je to nepochybně součást strategie firmy, kdy se k sobě postupně mají desktopový i mobilní systém výrazně přiblížit, až v podstatě splynou v jedinou větev. Stolní Windows s kódovým označením Threshold (což by měla být Windows 9) a to, co označujeme jako budoucí Windows Phone 9, by tak měly sdílet nejen název, ale už nejspíš i značnou část architektury. O stejné systémy však zatím nepůjde.

Taktika Microsoftu je v podstatě jasná už několik let. Zvláštní je, že firma se k ní veřejně nehlásí ani v době, kdy mu již mobilní divize Nokie patří. Vynechání značky si tak nechá jako překvapení při uvedení nových modelů. Jaké to budou, to zatím není jasné, ale je možné, že ještě do konce roku se novinek od Microsoftu dočkáme. Nebo můžeme čekat až do jara, pak by už měl Microsoft o značkách rozhodnout opravdu definitivně.

Mimochodem čas opravdu letí a zatímco Microsoft ještě ohledně používání značek na svých chytrých telefonech nic neřekl, pomalu se blíží termín, kdy už bude moci původní finská Nokia svou značku na mobilních zařízeních znovu použít. Zákaz používat vlastní značku na mobilních zařízeních totiž pro finskou firmu platí do 31. prosince 2015.

Teoreticky by se tak mohlo stát, že Microsoft na veletrhu MWC v Barceloně oznámí opuštění značky Nokia u chytrých telefonů (ale snad to bude dřív a firma nás nebude tak dlouho vodit za nos) a finská Nokia by o rok později tamtéž mohla oznámit velkolepý comeback. Ale to už jsou fabulace pouze z říše fantazie.