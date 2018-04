Microsoft zřejmě chystá radikální změnu. Seznamte se s Windows Phone

Windows CE

Handheld PC (PC 1.0; PC 2.0; PC 3.0; PC 3.01; PC 2000)

Palm-size PC

Pocket PC 2000

Pocket PC 2002 (Premium; Professional; Phone Edition)

Smartphone 2002

Windows Mobile 2003 (SE) a WM 5.0

• for Pocket PC Professional Edition

• for Pocket PC Premium Edition

• for Pocket PC Phone Edition

• for Smartphone

Windows Mobile 6 a 6.1

• Classic (ryzí Pocket PC bez telefonu)

• Professional (PDA telefony)

• Standard (telefony bez dotykového displeje)