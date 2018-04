Microsoft žárlí na Google. Žaluje Motorolu kvůli „androidím“ patentům

Microsoft vinní Motorolu z porušování sedmi patentů a zažádal americkou International Trade Comission o vystavení zákazu dovozu některých smartphonů Motorola do USA. Ačkoli je Motorola americkou firmou, své produkty si nechává vyrábět v Číně a do své domovské země je dováží.

Zákaz by se měl mimo jiné týkat smartphonů Droid 2, Droid X, Cliq XT, Devour, Backflip a Charm. Motorola se ale nenechá redmondským gigantem nijak zastrašovat. Právní oddělení firmy se nechalo slyšet, že plánuje zažalovat Microsoft za porušování jejích patentů, a to jak v USA, tak v EU.

Microsoft ale i tak pravděpodobně dosáhl svého. Protižaloba ze strany Motoroly totiž dává jistou naději na to, že se firmy dohodnou na vzájemném licencování některých patentů. To by oslabilo pozici patentového portfolia Motoroly vůči Microsoftu: tedy něco, z čeho Google, snad budoucí majitel Motoroly, rozhodně nebude mít radost.

Bude tak velmi zajímavé sledovat, jak se budou tyto kauzy vyvíjet. Prozatím se ve většině případů firmy dohodly na licenčních poplatcích. Pokud si ale budou chtít jít Microsoft a Motorola (vlastně Google) opravdu po krku, může dojít i na přehodnocování platnosti jednotlivých patentů, tedy něco, čemu se firmy doposud vyhýbaly.

Společnosti jsou si totiž i přes silácká prohlášení vědomy, že mnohé patenty doslova "vaří z vody". A při zrušení jednoho patentu by se mohl celý systém postupně sesypat jako domeček z karet. Případ Microsoftu a Motoroly zároveň ukazuje, jak absurdní hrou jsou současné patentové války mobilních výrobců. Je to totiž opravdu prostředek pomsty a represe. Veřejnost i média přitom začínají stále výrazněji řešit absurdnost (nejen) amerického patentového systému.