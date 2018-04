KOMENTÁŘ: Microsoft zatlouká další hřebík do rakve Nokie. Lumie jsou mrtvé

Fakt, že stávající Windows Phone telefony nepůjdou aktualizovat na novou verzi systému, platí pro všechny přístroje z této rodiny. Jenže nejvíce tato nemilá skutečnost zasáhne finskou Nokii. Trochu to působí, že Microsoft zatlouká Nokii další a další hřebíčky do rakve.

Asi nikdo není takovým mistrem špatného načasování zásadních oznámení o budoucnosti svých platforem, jako Nokia v kombinaci s Microsoftem.

Když firma po nástupu Stephena Elopa do funkce stvrdila partnerství s redmondským gigantem, rovnou odepsala operační systém Symbian. Ten se přitom mohl ještě rok nebo dva těšit ze slušného zájmu uživatelů. Oznámením o jeho postupném vyřazení ale tento zájem dramaticky klesl. Stejně obě firmy umrtvily do prodeje přicházející systém MeeGo.

A něco podobného právě čeká aktuální Lumie. O nich se totiž potenciální zákazníci dozvěděli, že jim za půl roku budou k ničemu. Týká se to především modelů Lumia 800 a 900 na vrcholu nabídky finského výrobce. Ty se totiž firma snaží udat jako konkurenci pro současné špičkové smartphony a telefony vyšší třídy. Nově oznámená Windows Phone 8 z nich ale dělají zastaralé kousky, které přiznávají dosavadní polovičatost systému.

Počet zájemců o ně tak nejspíš výrazně poklesne. Vždyť kdo by si kupoval zastaralý přístroj za cenu těch nejlepších kousků. Nokia by to mohla trochu napravit razantním snížením ceny lumií. A příjmy firmy tak opět určitě nesplní očekávání. Aktualizace na Windows Phone 7.8 na tom nic nezmění, ta telefony jenom kosmeticky vylepší.

Co měly obě firmy udělat pro to, aby se takto špatný scénář nenaplnil? Rovnou přijít s komerčním hardwarem a představit špičkový telefon s novým systémem, který se měl začít prodávat co nejdřív. Nestalo se tak a Nokia bude pokračovat dalších několik měsíců v nastolené mizérii. Proč se firmy z historie nepoučily, to je otázka za miliardy dolarů.