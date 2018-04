Microsoft Windows CE se PŘEDSTAVUJE

MicrosoftŽ WindowsŽ CE je zcela nově vyvinutý operační systém určený k tomu, aby byl základem mnoha zařízení značně odlišných typů. Cílem vývoje bylo vytvořit stavební kameny softwaru, které by se daly skládat velmi odlišnými způsoby pro potřeby nejrůznějších přístrojů, které teprve vzniknou. To znamená, že při konstruování nějakého zařízení je možné vybírat jen ty součásti, které jsou třeba, a velikost softwaru pak odpovídá možnostem přístroje. Nebyly vytvářeny nové nástroje a rozhraní pro programátory ani programátorské aplikace. Naopak, Windows CE byl vytvořen s využitím rozsáhlých zkušeností celé řady vývojářů. Využívá podmnožiny rozhraní k programování aplikací pro Microsoft Win32Ž (application programming interface - API), které se používá v kancelářských počítačích a v serverech. Při vytváření aplikací pro přístroje s operačním systémem Windows CE mohou vývojáři používat stále tytéž nástroje, například Microsoft Visual C++Ž nebo vývojářský systém Microsoft Visual BasicŽ, a běžné komunikační protokoly. Firmy, které nyní vytvářejí elektronické přístroje, mohou za svou normu přijmout otevřenou platformu Windows CE, neboť není nijak obtížné najít experty pro vývoj aplikací ve Windows a zapojit je do práce na projektu, přičemž je možné je podle potřeby mezi jednotlivými projekty přeřazovat. Podle informací firmy Microsoft; translation (c) Portfolio Praha