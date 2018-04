Microsoft vyprodává Lumii 520 za drobné, ale nikoliv v Česku

Lumia 520 se povedla. Levný model převyšoval ve své době low-endovou konkurenci bez ohledu na platformu. Rychlý, praktický a levný smartphone. Dokonce žádný z nástupců (přímých či nepřímých) či příbuzných modelů nikdy takové slávy nedosáhl.

Rok po premiéře, tedy loni v létě, se Microsoft (převzal Nokii oficiálně loni na jaře) pochlubil, že už prodal 12 milionů kusů tohoto přístroje, což podle firmy dělalo z Lumie 520 jeden z nejprodávanějších přístrojů kategorie do 100 dolarů (tehdy asi 2 000 korun, dnes přibližně 2 400 korun).

Jenže tak levná v podstatě Lumia 520 u nás je až nyní. Začínala na částce okolo 4 500 korun, dnes se doprodává od 2 000 korun výše. V USA to ale bylo skoro po celou dobu kariéry tohoto přístroje jinak. Telefon se často ocital v akčních nabídkách pro předplacené služby. Stával 79 dolarů, pak 59 dolarů a dokonce i 40 dolarů. V kontextu české ceny byl vždy výrazně levnější.

A platí to i dnes, kdy přímo Microsoft přes své prodejní kanály telefon vyprodává za 29 dolarů, což je aktuálně asi 709 korun, když k tomu připočteme průměrnou americkou daň, tak je to stále výborných 750 korun. Zajímavé je, že vedle oficiálního obchodu microsoftstore.com za stejnou cenu telefon Microsoft prodává i přes eBay. Zde je i vidět, kolik kusů prodal, aktuálně 9 300, za den je to asi tisícovka.

V akci je verze pro operátora AT&T a jedná se o nedotovaný přístroj. Jenže v USA je většina mobilů pro předplacené služby blokovaná, takže telefon si sice bez dalších závazků můžete koupit (nikoliv on-line z Čech), ale bez SIM operátora AT&T fungovat nebude. Model 521 pro americký T-Mobile je už dražší, Microsoft ho prodává za 49 dolarů, tedy asi 1 200 korun. Opět ale stále výrazně levněji, než za kolik lze telefon koupit v Česku.

V Česku a Evropě všeobecně už Microsoft Lumii 520 nenabízí, a to je možná škoda. Za dumpingovou výprodejovou americkou cenu by to jistě byl hit. Dokonce i vlastní prodejní kanál na to Microsoft má, na české mutaci svého obchodu už prodává i mobily. Nejlevnější je méně povedený model 530 za 2 590 korun.