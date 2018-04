Microsoft vydělává víc peněz na Androidu než na Windows Phone

Walter Pritchard, analytik americké skupiny Citi, píše ve své poslední zprávě o společnosti Microsoft, že softwarovému gigantu plynou z Androidu pětkrát větší příjmy než z jeho vlastního operačního systému Windows Phone.

Na první pohled nepochopitelná situace má jednoduché vysvětlení. V dubnu roku 2010 zažaloval Microsoft do té doby svého významného partnera, společnost HTC, kvůli porušování patentů. Patenty Microsoftu se přitom mají vztahovat na některé funkce operačního systému Android.

HTC se v mimosoudním vyrovnání zavázalo za každý prodaný přístroj s Androidem platit Microsoftu 5 dolarů. Za blíže neurčenou dobu přitom HTC prodalo 30 milionů přístrojů s tímto systémem, což do pokladny Microsoftu přineslo 150 milionů dolarů.

Za stejnou dobu přitom Microsoft podle analytiků prodal pouze dva miliony licencí vlastního systému Windows Phone. Při odhadované ceně 15 dolarů za licenci to představuje příjem 30 milionů dolarů. To je pětkrát méně, než jsou příjmy z Androidu.

Příjmy z Androidu jsou navíc prakticky čistým ziskem, na jejich vytvoření má Microsoft minimální náklady. Naopak příjmy za licence Windows Phone prozatím možná nestačí ani na pokrytí investic, které firma do systému vkládá.

Je pravděpodobné, že příjmy z Windows Phone se po uvedení nové generace systému s kódovým označením Mango výrazně zvednou. Ale ani příjmy díky operačnímu systému Android prozatím nejsou konečné. Podobné žaloby jako na HTC totiž podal Microsoft i proti dalším výrobcům. A ti se pravděpodobně také poddají. Microsoft na ně prý přitom už nebude tak hodný jako na HTC. Podle Citi bude požadovat částku mezi 7,5 a 12,5 dolary na jeden prodaný přístroj.

Taková cena by mohla být pro firmu velmi dobrým argumentem k tomu, aby nakonec některé výrobce přetáhl plně na stranu svého vlastního systému. Ten už nebude o mnoho dražší, nebo výrobce dokonce vyjde levněji. Řada výrobců totiž investuje velké částky do implementace Androidu a do vlastních uživatelských prostředí a dalších úprav systému.

Windows Phone mají jasně definovány hardwarové parametry přístrojů a úpravy systému nejsou povoleny. To v důsledku sice výrobcům neumožňuje telefony tolik přizpůsobit obrazu svému, na druhou stranu to šetří jejich peníze.

Microsoft a Windows Phone 7 dnes možná nemají na trhu nejlepší pozici, ale redmondský gigant neřekl své poslední slovo. A argumentů má jistě plný rukáv.