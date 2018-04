Microsoft už těží z patentů i u Aceru a ViewSonic

Tchajwanské HTC platí od dubna letošního roku Microsoftu licenční poplatky za technologie, které používají jeho "androidí" mobilní telefony. K HTC se teď přidali i další dva výrobci mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem Android od Google.

Zdá se, že připravovaná akvizice Motoroly některé výrobce příliš neuklidnila a spoléhají se na vlastní postup. Možná trochu překvapivě si tak "androidí" patenty od Microsoftu v nedávné době licencovaly firmy Acer a ViewSonic.

V případě Aceru je tento nákup práv k duševnímu vlastnictví Microsoftu možno považovat za jakýsi zajišťovací krok do budoucna a potvrzení, že to Acer myslí s androidem vážně a chce mířit výše než v současnosti. Předseda správní rady Aceru se totiž před časem nechal slyšet, že pokud bude chtít Apple firmu zatáhnout do sporů kvůli androidu, bude Acer připraven se tvrdě bránit. Tou dobou byl ale agresivnější Microsoft, který o desátky "požádal" řadu firem.

Důvod, proč se Acer neohradil vůči Microsoftu je zřejmý: firmy jednaly o licenci. Acer tak považuje patentové portfolio Microsoftu za věrohodnější a lepší obranu než případné patenty Motoroly, kterými je připraven celý android bránit samotný Google.

Zatímco Acer si patenty od Microsoftu licencoval pravděpodobně proto, že chce v případě androidu expandovat a mohl by se tak dostat do hledáčku Applu, ViewSonic jako relativně malý výrobce na daném poli byl k licencování možná donucen sílou Microsoftu. Je také možné, že Microsoft si tyto licenční podmínky dojednává především s firmami, se kterými už nějaké partnerství má. I ViewSonic, u nás známý především jako výrobce monitorů, totiž okrajově vyrábí klasická PC.

Už u HTC se totiž spekulovalo, že platba za patenty Microsoftu je spíše jakousi pokutou za to, že firma kvůli hromadnému nástupu androidu nedodržela určité dohody s redmondským gigantem. Podobně tomu může být z části i v těchto dvou případech.

HTC, Acer a ViewSonic však nejsou jediné firmy, které si dotčené "androidí" patenty Microsoftu licencovaly. Ještě před ohlášením koupě Motoroly Googlem tak učinila celkem čtveřice menších a méně známých firem. Mezi ty překvapivější patří třeba japonský výrobce Onkyo, který se soustředí především na výrobu domácí audiotechniky. Firma ale zákazníkům nabízí aplikaci, která umožňuje zesilovače, receivery a další její elektroniku ovládat přímo z mobilu.

Dalším plátcem licenčních poplatků je americká firma General Dynamics Itronix. Tato společnost vyrábí odolné průmyslové notebooky, tablety a další terminály. Operační systém Android používá například její "náramkový" tablet GD300, určený třeba i pro armádní použití.

Z USA pochází i Velocity Micro, která opět vyrábí především počítače a před časem do svého portfolia zařadila i "androidí" tablety s názvem Cruz. Ty lákají zákazníky na nízké ceny. Nejdražší model Cruz T410 stojí 299 dolarů, tedy méně než 5 500 korun.

Posledním z plátců za "androidí" patenty je i u nás známá tchajwanská firma Wistron Corporation. Ta působí jako ODM výrobce a dodává tedy ostatním firmám na míru vyrobenou elektroniku s jejich značkou. Wistron vyrábí krom počítačů i LCD televize a další produkty. V tomto případě se zdá, že Wistron má licenci od Microsoftu jako lákadlo pro případné zákazníky.