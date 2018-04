Microsoft uvedl na trh inteligentní hodinky s pagerem

Jak jsme již informovali před rokem, Microsoft se svými partnery vyvinul digitální hodinky kombinované s pagerem, které přijímají údaje o přesném času, textové informace, jakákoli další data a aplikace pro jejich zpracování z vysílání rozhlasových stanic na velmi krátkých vlnách. Hodinky a příslušná informační služba byly nyní uvedeny na trh pod značkou MSN Direct. Obsah dodává Microsoft, hodinky vyrábí trojice výrobců: Abacus, Fossil a Suunto.

Digitální hodinky jsou vybaveny maticovým displejem, částečně proto připomínají hračku Tamagotchi. Američanům pro změnu evokují hodinky vybavené televizní obrazovkou komiksového a filmového detektiva Dicka Tracyho, jeden z modelů Fossilu z Tracyho hodinek přímo vychází svým designem, motivy na displeji i balením. Hodinky s televizorem se poprvé objevily v komiksu o Dicku Tracym v roce 1964, letos tedy oslavíme jejich čtyřicáté narozeniny.

Přístroj naslouchá rozhlasovým vlnám v pásmu VKV na frekvenci 88 až 108 MHz a hledá rozhlasovou stanici, která na subnosné vlně vysílá šifrovaný obsah MSN Direct. Každé hodinky mají svůj individuální klíč, dalšími klíči jsou šifrovány i jednotlivé informační kanály.

Uživatel hodinek je musí po zakoupení nejdříve aktivovat po internetu. Může si vybrat buď měsíční tarif 10 dolarů (první měsíc zdarma), nebo roční tarif 60 dolarů (což vychází na 5 dolarů měsíčně). Po aktivaci jsou hodinky schopny přijímat přesný čas v dané lokalitě a upravit jej po přechodu do jiného časového pásma. Hodinky přijímají také krátké textové zprávy odesílané programem MSN Messenger, e-mail ani SMS zatím přijmout nedokáží. Samozřejmostí je předpověď počasí, kurzy akcií a zpravodajství dodávané MSNBC, uživatel si může vybrat lokalitu pro předpovědi počasí, sledované akcie a témata zpravodajství. Výhodou při publikování zpravodajtví MSN Direct oproti šíření zpráv e-mailem, SMS, WAPem či na webu je, že zprávu stačí vysílat pouze jednou pro všechny hodinky MSN Direct v dané oblasti. Zcela individuální je naopak kalendář v hodinkách, který je možno synchronizovat s kalendářem v programu Microsoft Outlook. Pro synchronizaci je třeba nainstalovat doplněk Outlooku, který změny v kalendáři odesílá do centrály MSN Direct, ta je pak šíří rádiem.

Problémem by mohla být škálovatelnost. Signál MSN Direct pokrývá velkou část území Spojených států a části Kanady, vysílat individuální zprávy ve všech lokalitách naráz by citelně limitovalo kapacitu MSN Direct a znemožňovalo mezinárodní expanzi, o které Microsoft také uvažuje. Řešení je prosté, uživatel MSN Direct si prostřednictvím webového prohlížeče definuje oblast, kde bydlí, a oblast, kam dojíždí do zaměstnání. V případě cesty jinam je nutné změnit i nastavení uživatelského profilu. Pokud se ovšem uživatel dostane do lokality, kde signál MSN Direct není dostupný, může rádio v hodinkách zcela vypnout, akumulátor pak vydrží déle.

Hodinky pro MSN Direct se samozřejmě nenatahují, obsahují akumulátor a kvůli poměrně vysoké spotřebě rádia i vestavěného mikroprocesoru je nutné je pravidelně dobíjet jako mobilní telefon.

Prognózy úspěchů MSN Direct se navzájem velmi liší. Je otázkou, zda mobilní telefony nebudou příliš silným konkurentem, zda si lidé zvyknou pravidelně dobíjet hodinky, platit pět až deset dolarů měsíčně za to, že hodinky fungují, a svěřovat obsah svého kalendáře i údaje o místě pobytu společnosti Microsoft. Současný obchodní model a složení služeb si navíc přímo říkají o vyšetřování antimonopolními úřady. Dřívější podobné projekty zkrachovaly, ať se již jednalo o stahování videoher z rádia navržené stejnou společností SCA Data, která se podílela i na vývoji radiové části MSN Direct, nebo o hodinky Timex synchronizované z monitoru PC pomocí elektronového paprsku v obrazovce a fotodiody. Výrobce Fossil také nedávno zrušil svůj projekt PDA řady Palm zmenšeného do náramkových hodinek.

MSN Direct však nabízí velmi mnoho pozitivních vlastností. Rozhlasový signál se šíří lépe než signál pro mobilní telefon. Hodinky také nic nevysílají, a proto je možné je nosit i v nemocnici či v letadle, přijímač MSN Direct by bylo možné umístit také třeba do autorádia, kde by odpadly problémy s malým displejem a s dobíjením.