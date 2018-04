Ukázal Microsoft „omylem“ svůj připravovaný smartphone Surface?

Microsoft na svých stránkách zveřejnil promo fotografie svého tabletu Surface. Na tom by nebylo nic zvláštního. Na zmiňovaných snímcích je však vyobrazen i smartphone, který svým designem neodpovídá žádnému již představenému modelu.

Zatím lze těžko odhadovat, zda je na snímcích opravdu zachycen smartphone Surface, nebo zda jde pouze o naaranžovaný jakýsi telefon, vhodně doplňující kompozici fotografie.

Telefon má jednoduché tvary, stejně jako už představený tablet Surface. Snímky tak přiživily spekulace, že by Microsoft měl nabídnout vlastní chytrý telefon, jako to udělal v případě zmiňovaného tabletu. Oficiálními Windows Phone 8 smartphony jsou sice dva nové modely od HTC, vlastní telefony by ale mohly pozvednout povědomí o celé platformě.

Nový systém Windows Phone 8 už byl oznámen, Microsoft ho ale oficiálně uvede na trh až 29. října. Očekává se, že v rámci oficiální prezentace Microsoft ukáže i různé, představené nebo dosud neznámé, telefony s novým systémem. Možná se tedy za devět dní dočkáme i smartphonu Surface.