Stane se zázrak? Microsoft se možná vrátí s mytickým smartphonem

Smartphony s logem Microsoftu jsou doprodané, na trhu zbývají dva modely s jeho operačním systémem. Od Alcatelu a od HP. Až se doprodají, bude to definitivní konec mobilního systému od Microsoftu. A nebo ne?

Naději fanouškům značky dodal příspěvek na Twitteru od uživatele WalkingCat, který se probíral zdrojovým kódem nejnovějšího sestavení Windows 10 a našel tam zmínku o Andromeda OS a přístroji označeného Factory OS Andromeda Device.

To by znamenalo, že Microsoft aktuálně vyvíjí novou mobilní platformu a má k tomu i nějaký přístroj. Dále to jsou už jen spekulace, protože Microsoft k tomu nic oficiálně neuvedl a ani se tím nechlubí.

Andromeda OS by měla být modulární platforma pro použití systému Windows jak na počítačové platformě s procesory x86, tak na mobilních zařízeních s procesory ARM. Další podrobnosti chybějí, ale modulární platforma je vcelku logická a Microsoft by s ní mohl zasáhnout co nejširší porfolio hardwaru.

Podle některých zdrojů by zmíněný přístroj Factory OS Andromeda Device mohl být mytickým Surface Phonem. O tom se spekuluje už od roku 2012, takže se v čase výrazně měnil jeho koncept. Ale doposud nic takového Microsoft nepředstavil.

V aktuální variantě se spekuluje o Surface Phonu s rozevírací konstrukcí a dvěma displeji, které se po otevření spojí v jeden velký. Na podobných přístrojích pracují i jiní mobilní výrobci, například Samsung a koncepčně stejný mobil už loni představilo ZTE jako model Axon.

U Microsoftu by přístroj měl podporovat dotykové pero a měl by být mezistupněm mezi mobily a notebooky, respektive tablety. To by znamenalo, že by to rozhodně nebyl levný přístroj, spíš specialitka pro náročné zákazníky. Což je také jediná možnost, aby se výroba něčeho takového vyplatila i v relativně malých sériích.

Je velmi nepravděpodobné, že by se Microsoft chtěl znovu pustit do masového segmentu smartphonů, kde naprosto pohořel. Ale je možné, že když by se jeho koncept chytil a zaujal zákazníky, tak by platformu mohl nabízet jiným výrobcům. Takový postup dává smysl, aniž by si firma opět uřízla ostudu jako s mobilními Windows.