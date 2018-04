Microsoft spolupracuje s Apple na vývoji firmware 2.0 pro iPhone

Již více než dva týdny zkoumá softwarový tým společnosti ze Silicon Valley nedávno uvedený SDK (Software Development Kit) pro Apple iPhone a iPod Touch. Zástupci Microsoftu totiž zatím nevědí, zda budou schopni být pro software iPhonu přínosem. „Je pro nás velmi důležité zjistit, čím můžeme mobilnímu OS X přispět,“ říká viceprezident odpovídajícího útvaru Microsoftu Tom Gibbons.

Tato spolupráce je pro mnohé velikým překvapením, drtivá většina populace totiž giganty Apple a Microsoft vnímá spíše jako velké rivaly, z nichž každý uživatelům nabízí své operační systémy a to jak pro stolní PC, tak pro kapesní zařízení a mobilní telefony. Ve skutečnosti je to ale trochu jinak, Microsoft totiž více než deset let zaměstnává skupinu softwarových inženýrů, kteří vyvíjejí aplikace pro OS od Apple Macintosh. Tato vývojářská skupina se označuje jako Mac Bussines Unit a sídlí v kalifornském Mountain View, které leží coby kamenem dohodil od hlavního centra Apple.

Práce zmíněné skupiny přitom rozhodně není charitativní záležitostí a jen vývoj kancelářského balíku Office pro počítače Apple Mac znamená pro Microsoft miliony dolarů navíc.

Tom Gibbons uvedl, že celá sekce Microsoftu zabývající se vývojem aplikací za loňský rok zaznamenala výnos více než miliardu amerických dolarů. Mac Unit se přitom zasloužila o celou třetinu provizí a patří tak k nevýnosnější sekci Microsoftu.

Inženýři této skupiny tak mohou nyní při studiu SDK pro iPhone využít letitých zkušeností, které nasbírali při vývoji aplikací pro Windows i Mac OS X. Prvním výsledkem spolupráce bude podpora Microsoft Exchange, kterou mohou uživatelé iPhonu očekávat ve firmware verze 2.0.

Microsoft hodlá využít také technologie rozpoznávání hlasu s názvem TellMe, kterou společnost odkoupila v loňském roce. Nyní se pracuje na integraci této technologie do systému Windows Mobile. Pokud ale Apple vyjádří souhlas se zařazením TellMe do iPhonu, pak se vývojáři rozhodně bránit nebudou.

SDK pro Apple iPhone otvírá cestu pro celou řadu softwarových týmů, které budou moci již brzy nabídnout výsledky svého snažení prostřednictvím chystaného AppStore. Dříve než v červnu to ale nebude.