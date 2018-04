Microsoft převzal strategii Applu, ale monopol má nechtěně

Microsoft je tak s podílem 94,5 procenta téměř výhradním výrobcem smartphonů s vlastním operačním systémem. Vyplývá to ze zprávy společnosti AdDuplex, podle které k červenci letošního roku dále HTC vyprodukoval 3,7 procenta smartphonů se systémem Windows Phone, Samsung 1,1 procenta, Huawei 0,7 procenta a na další výrobce zbývá mizivý podíl 0,001 procenta.

Microsoft tak vlastně převzal strategii Applu, i když nechtěně. Americká společnost by ráda viděla systém Windows Phone na co nejširším spektru modelů od různých výrobců. Objevily se i zprávy o možném uvedení smartphonů se dvěma systémy, Androidem a právě Windows Phone (více zde). To by platformě od Microsoftu asi pomohlo, ale podle všeho z těchto plánů alespoň prozatím sešlo.

Tato téměř monopolní situace by se však měla v dohledné době změnit, i když pravděpodobně ne příliš výrazně. Microsoft před nedávnem spojil síly s dalšími výrobci, nicméně značky jako Prestigio, Micromax, BLU, Karbonn, Lava, Gionee, Xolo nebo Yezz zatím velké objemy prodejů nerealizují. Jiné by to mohlo být s Lenovem.

Pomoci by mohlo i HTC, které už smartphony s Windows Phone dříve vyrábělo. HTC údajně připravuje model One (W8), který by měl vycházet z modelu One (M8) se systémem Android. Ale podle všeho bude určen jen pro některé operátory ve Spojených státech. Nový smartphone s Windows Phone by mělo chystat i LG.

Podle společnosti AdDuplex patří systému Windows Phone ve verzi 8.0 podíl 70,4 procenta mezi smartphony postavenými na platformě od Microsoftu. Starší verze Windows Phone 7.X si stále drží docela vysoký podíl 17,7 procenta. To je způsobeno mimo jiné nemožností updatu na novější verzi. Nejnovější verze Windows Phone 8.1 má zatím podíl 11,9 procenta.

Nejúspěšnějším modelem zůstává Nokia Lumia 520. Ve všech sledovaných zemích si drží první místo mezi smartphony s Windows Phone. Ve Spojených státech má derivát Lumia 521 podíl 30,6 procenta, samotná Lumia 520 je druhá s podílem 18,6 procenta. V Německu má Lumia 520 podíl jen 17,2 procenta, přesto je to tamní nejprodávanější WP smartphone. To samé platí o ruském trhu, kde má podíl jen 16,9 procenta. Ve Francii má levná nokia podíl 39,6 procenta a v Indii 36,4 procenta, vždy mezi smartphony s Windows Phone.

Celosvětově má Lumia 520 mezi Windows Phone smartphony podíl 30,9 procenta. Druhá je Lumia 625 s podílem 7,2 procenta a třetí Lumia 920 s podílem 6,5 procenta. Mezi 10 celosvětově nejprodávanějších smartphonů se systémem Windows Phone se nedostal žádný s jinou značkou než Nokia.