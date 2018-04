Microsoft zřejmě chystá vlastní mobily. Nabídnou Windows Phone 8

Sherlund se odvolává na zdroje z prostředí smluvních výrobců, podle kterých softwarový gigant vyvíjí vlastní smartphone s nedávno představeným operačním systémem Windows Phone 8. Není však vyloučeno, že Microsoft vyvíjí pouze referenční přístroj, který by demonstroval schopnosti nového systému.

Vstup na trh se smartphony by byl ale pro Microsoft logický krok. Vedle vlastního tabletu by nabízel i vlastní smartphone. Microsoft by tak napodobil Apple, veškeré zisky by měl pod kontrolou. Microsoft by mohl nabídnout nižší cenu než ostatní výrobci, jelikož by nemusel platit licenční poplatky za použití vlastního systému.

V případě Microsoftu se spekulovalo, že by měl zájem převzít v problémech se zmítající Nokii. Nokia, která vše vsadila na systém Windows Phone a je hlavním partnerem redmondské společnosti na poli smartphonů, by však mohla Microsoftu přidělat víc problému než užitku.

Microsoft by se výrobou vlastních smartphonů pojistil před případným krachem Nokie. Není také vyloučeno, že případné smartphony se značkou Microsoft bude vyrábět právě Nokia.

Microsoft to už jednou na poli mobilních telefonů zkoušel. Jeho mobily Kin vyráběné Sharpem byly ale absolutní propadák. Prodávaly se pouhé dva měsíce, poté byly pro naprostý nezájem zákazníků staženy z trhu. Microsoft na projektu Kin prodělal téměř pět miliard korun.