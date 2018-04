Microsoft prý testuje vlastní smartphone, jeho šéf informaci nepotvrdil

O testování smartphonu od Microsoftu informoval ekonomický list The Wall Street Journal, který se odvolává na informované zdroje. Pokud se informace potvrdí, bude to znamenat, že největší světový výrobce softwaru se snaží urychlit změnu obchodní strategie a přiblížit ji svému úhlavnímu rivalovi, společnosti Apple. Ta navrhuje počítače a telefony a zároveň k nim vyvíjí i software. Microsoft se naopak věnuje prakticky jen softwaru.

Spekulace, že Microsoft plánuje vlastní smartphone, se objevily již před několika měsíci. Tehdy se však nedalo vyloučit, že se nejde pouze o referenční přístroj, určený k demonstraci schopností nového operačního systému (více čtěte zde).

Letos v červnu softwarová společnost oznámila, že vyvinula vlastní tablet, jemuž dala název Surface. Na trh ho uvedla spolu s novým operačním systémem Windows 8 letos v říjnu.

Právě po vzoru představeného tabletu může i smartphone od Microsoftu nést označení Surface. Na trh by měl podle informací serveru China Times zamířit v první polovině roku 2013. Vybrán už je prý i výrobce přístroje.

Jiné zdroje informují také o úhlopříčce jeho displeje. Ta by měla být mezi čtyřmi a pěti palci. Displeje případné přímé konkurence v podobě telefonů Apple iPhone 5 a Samsung Galaxy S III mají úhlopříčky 4 a 4,8 palce.

Někteří dlouholetí spojenci Microsoftu mají přitom s novou strategií firmy problém. Část se jich totiž obává, že pokud nyní společnost začne vyvíjet i vlastní přístroje, už to nebude jejich spojenec, ale rival. Jde především o firmy, které vyrábí počítače a od Microsoftu léta nakupují jeho operační systém Windows.

Šéf Microsoftu Steve Ballmer v rozhovoru pro The Wall Street Journal začátkem týdne odmítl říci, zda bude společnost svůj vlastní smartphone skutečně vyvíjet. Teď se prý hodlá věnovat spolupráci s dosavadními výrobci. "My jsme docela spokojeni s tím, že před letošními Vánocemi půjdeme zostra na trh spolu s Nokií, Samsungem a HTC," sdělil Ballmer s odkazem na firmy, které vyrábějí vlastní smartphony a osazují je operačním systémem od Microsoftu. "Zda jsme chtěli dělat něco jinak, anebo nechtěli, to nebudu nijak komentovat," dodal.