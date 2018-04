Microsoft se chválí. Na Marketplace přibude denně stovka programů

Nehovoříme o počtu telefonů prodaných koncovým zákazníkům, ale o počtu licencí systému Windows Phone 7, které Microsoft prodal svým odběratelům. Tedy výrobcům, kteří prodávají telefony s novými mobilními Windows (HTC, LG, Samsung).

Zhruba v půli prosince přitom Microsoft v tiskové zprávě uvedl, že během šesti týdnů od startu prodeje prodal výrobcům na 1,5 milionu licencí. Uvedené dva miliony jsou výsledkem jen za uplynulé čtvrtletí loňského roku a navíc, první WP7 telefony se začaly na vybraných trzích prodávat až 21. října. Nový systém nejdříve vyzkoušeli Evropané.

Prodané licence vs. počet aktivací

Google a Apple dokládají odběr zařízení s jejich OS denním počtem aktivací. Podle údajů z 4Q 2010 hovoříme v případě Androidu o 300 tisících aktivovaných zařízeních každý den. Apple dle aktuální zprávy v uplynulém čtvrtletí prodal na 33 milionů iOS zařízení, což představuje denně asi 360 tisíc aktivací. Vztáhneme-li stejnou metodiku na Windows Phone 7 a budeme předpokládat, že ony dva miliony prodaných licencí jsou ekvivalentní k počtu skutečně prodaných telefonů, vychází to na cca 28 tisíc aktivací denně.

To by vzhledem k věku platformy nebyl nijak špatný výsledek, ovšem jak vyplývá z předchozích řádek, nemalé procento z těchto dvou milionů zařízení může být stále na skladech samotných výrobců (případně operátorů).

Malou útěchou pro Windows Phone 7 je ale skutečnost, že systém používají pouze a jen smartphony, kdežto v případě Google Androidu se v počtu denních aktivací navíc promítnou i tablety (pouze oficiální, s nálepkou "with Google", kde jsou dostupné Google aplikace), některé čtečky knih nebo Sony Internet TV. Apple svůj iOS dodává také na svůj iPad nebo oblíbený iPod touch.

Jak ukazují výsledky App Storu, elektronický katalog aplikací s možností stáhnout si vybranou z nich prakticky odkudkoli do svého telefonu byl geniálním nápadem. Ideu konkurenti velmi rychle převzali a nabídli vlastní alternativy.

Výjimkou nebyl ani Microsoft se svým Marketplace, který aktuálně čítá něco přes 6 500 titulů. Ještě v prosinci to přitom byly čtyři tisícovky aplikací a her, během konání veletrhu CES pak asi 5 tisíc. Hovoříme tedy aktuálně o čtvrtém největším aplikačním portálu (třetí je stále App World). Analytici přitom předpokládají, že Marketplace App World šíří nabídky předčí během prvního pololetí tohoto roku. Každý den do nabídky aktuálně přibývá asi stovka aplikací, počet registrovaných vývojářů se pak blíží k 25 tisícům.

Podle výzkumu Microsoftu panuje mezi majiteli Windows Phone 7 telefonů poměrně velká spokojenost (93 %), devět z deseti by pak platformu s klidným svědomím doporučilo svým známým. Detaily ankety (počet respondentů, kdy a kde probíhala) však neznáme.

Windows Phone 7 mají dobře nakročeno, velkým problémem je nicméně neúplná dostupnost nabízených služeb ve všech regionech, ať už mluvíme o Marketplace nebo třeba Xbox Live. Právě na tom musí Microsoft zapracovat a tuto bariéru, která se týká i našeho trhu, co nejdříve odstranit.

…a systémové aktualizace

Ty by měly co nejdříve eliminovat některá omezení, která Microsoft trochu nešťastně převzal od iOS a se kterými se u původních Windows Mobile nesetkáte. Konkurenční iOS je již nyní ve verzi 4.2.5 (CMDA verze iPhonu 4) a systém plně podporuje kdysi odmítané funkce (copy/paste, multitasking).

První aktualizace by měla přijít již během tohoto měsíce a kromě jiných má systém doplnit třeba právě o funkci textové schránky. Distribuce aktualizací probíhá následovně: uživatel formou OTA (Over The Air) obdrží na svůj přístroj notifikaci o dostupnosti systémové aktualizace, ale samotné stažení datového balíku, stejně jako instalace updatu do telefonu již proběhne drátově přes software Zune. Důvodem je, že tato aplikace před aktualizací provede úplnou zálohu uživatelských dat do PC a po aktualizaci systému provede její obnovu do totožné podoby, jako před aktualizací.

Dobrou zprávou je, že aktualizace budou probíhat najednou celoplošně a dorazí tak ke všem majitelům telefonů s Windows Phone 7 bez ohledu na výrobce. Naproti tomu uvolnění nových verzí systému pro dané telefony s Google Android závisí pouze benevolenci samotných výrobců (s výjimkou referenčního dua Nexusů) a nutno říci, že řada z nich nemá v tomto ohledu právě dobrou pověst. Vzpomeňme jen, jak dlouho trvalo Sony Ericssonu vydání Androidu 2.1 pro top model Xperia X10 nebo tristní situaci u špičkového modelu od Samsungu, telefonu Galaxy S. Jak svižně bude v budoucnu svůj mobilní systém aktualizovat Microsoft, ukáže až čas.