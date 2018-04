Microsoft rozšiřuje svou působnost na oblasti trhu s mobilními telefony

Microsoft Corp. investovala 600 miliónů dolarů do společnosti, Nextel Communiacations Inc., která poskytuje uživatelům mobilních telefonů přístup k internetovým službám Microsoftu.

Tento krok je zatím posledním v dlouhé řadě obchodů Microsoftu s jinými firmami. Firma Microsoft se nyní zaměřuje také na velmi rychle rostoucí trh s mobilními zařízeními. V první řadě to jsou telefony, handheldy a jiná mobilní zařízení. Microsoft si velmi dobře uvědomuje, že trh se stolními počítači není tak rychle se rozvíjející, jako s mobilními zařízeními, kde ještě nejsou ustanoveny „pravidla“, jako ve světě „obyčejných“ PC. Podle Microsoftu zůstanou počítače velmi důležitým obchodním artiklem, ale jejich užití se bude orientovat spíše na základny, ke kterým se budeme moci připojit pomocí přenosných přístrojů. Je pochopitelné, že si zde Microsoft chce vybudovat také zázemí.

Na rozdíl od obchodu s AT&T, kde je hlavním cílem Microsoftu implementovat svůj software do konvertorů kabelových televizí, je investice do firmy Nextel zaměřena na rozšiřování a distribuci sítí MicroSoftNetwork (MSN).

Microsoft vytvoří verzi MSN, která bude přístupná z mobilních telefonů a která bude moci být zobrazena v „tenkých“ internetových prohlížečích vestavěných v mobilních telefonech. Služby MSN sítě jako jsou například e-mail a kalendář budou přístupné více než 3 miliónům zákazníkům služby Nextel Online. Nextel ještě neoznámil datum spuštění služeb, ani jejich cenu.

Microsoft také oznámil, že plánuje přizpůsobit obsah MSN i dalším mobilním zařízením, včetně pagerů, mobilních telefonů a handheldů. Tak by se mělo stát do konce tohoto roku.

Microsoft se tedy pouští do další války na „ne Windowsovském“ poli. Je to boj o zákazníky. Boj o uživatele internetu, mobilních zařízení a hlavně boj o prosazení a tudíž i prodej svých řešení. Nedávno jsme psali o smlouvě mezi firmami Netscape a Lucent, kterén pracují na vybudování serveru, či spíše sítě nebo systému, který by mohl komunikovat také s mobilními zařízeními. Společnost Yahoo! pracuje také na své variantě dopravy dat na pagery, což ovšem nemusí pouze u pagerů zůstat.

Zdá se, že zde nastupuje nová éra boje o zákazníky. Firma Microsoft je dost silná na to, aby si držela konkurenci v oblasti software jakýmkoliv způsobem od těla. Někdy je to těžké, jak vidíme, ale v očích běžných uživatelů se nic nemění. Doufejme, že bitvu vyhraje ten, kdo poskytne zákazníkovi nejlepší a nejpropracovanější služby.