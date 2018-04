Microsoft prý připravuje klasická Windows pro mobily a moderní tablety

Pravdu bychom se mohli dozvědět relativně brzy. Podle zaměstnanců Microsoftu, kteří se na projektu podílejí, má firma na lednovém veletrhu Consumer Electronic Show v Las Vegas představit minimálně plány na uvedení plnohodnotné verze operačního systému Windows (pravděpodobně Windows 7 nebo 8) v provedení pro mobilní procesory na architektuře ARM.

Takové procesory dnes pohánějí prakticky všechny smartphony, řadu tabletů a mnoho dalších mobilních zařízení. Rozdílná architektura procesorů neumožňuje běh klasických programů napsaných pro architekturu PC s procesory x86. Mobilní Windows by tak musela být pro ARM platformu vytvořena zcela znovu od začátku.

Pro mobilní architekturu přitom Microsoft nabízí dva systémy: nová Windows Phone 7 a také Windows CE (Windows Embedded Compact). První systém je pro mobilní telefony, druhý pohání řadu jednoúčelových zařízení, průmyslové terminály, GPS navigace nebo multimediální systémy v automobilech. Jenže ani jeden není vhodný pro použití v tabletech typu Apple iPad nebo Samsung Galaxy Tab. A tablety na plnohodnotné architektuře x86 mají zatím příliš vysokou spotřebu, než aby mohly ARM tabletům konkurovat. Právě proto asi Microsoft o portaci klasických Windows na ARM architekturu uvažuje.

V cestě je víc než dost komplikací

Příprava nového systému pro mobilní procesory je ale velmi náročnou záležitostí. Pokud je tedy na výše uvedených plánech něco pravdy, v reálu se s nimi ještě rok nebo dva nepotkáme. A je otázkou, zda potom budou mít význam, jelikož další generace úsporných procesorů Atom s x86 architekturou by se svou spotřebou mohly vyrovnat ARM konkurentům. Výrobci hardwaru by museli pro ARM Windows psát zcela nové ovladače a programátoři přepisovat své aplikace. I to by nástup plnohodnotných Windows na mobilní platformy výrazně zpomalilo.

Jisté zatím je, že v prvním čtvrtletí roku 2011 začne Microsoft nabízet zbrusu novou verzi Windows CE 7.0. Nedivili bychom se, kdyby se z výše uvedených spekulací a plánů nakonec na CES vyklubalo jen hlubší představení tohoto systému s případnými plány na jeho rozvoj.