Smartphony od Microsoftu jsou mrtvé. Slabý zájem nutí firmu propouštět

Podle Microsoftu bude toto opatření spojeno s odpisy hodnoty majetku a restrukturalizačními náklady v rozsahu kolem 950 milionů dolarů

(23 miliard korun). Snižování počtu zaměstnanců se má týkat zejména Finska, kde by mělo zaniknout až 1 350 pracovních míst. Podle agentury Reuters hodlá společnost rovněž uzavřít své centrum pro vývoj a výzkum ve finském městě Tampere.

Výrobu mobilních telefonů koupil Microsoft v roce 2014 od finské firmy Nokia za zhruba 7,2 miliardy dolarů (175 miliard korun). Loni v létě pak oznámil, že v divizi pro výrobu telefonů zruší 7 800 pracovních míst a odepíše majetek v hodnotě kolem 7,6 miliardy dolarů (více zde). Největší propouštění ve své historii však firma oznámila v roce 2014, a to přímo v souvislosti se začleněním mobilní divize Nokie. Toto opatření se dotklo 18 tisíc zaměstnanců, tedy zhruba 14 % tehdejší celkové pracovní síly (více zde).

Společnost podle listu The Wall Street Journal v e-mailu zaslaném zaměstnancům zdůraznila, že odvětví mobilních telefonů neopouští a že bude pokračovat ve vývoji „skvělých nových přístrojů“. Kromě toho hodlá soustředit své úsilí i na vývoj softwaru, který bude použitelný pro více platforem, a to s cílem dosažení co nejvyššího počtu uživatelů.

Stranou nezůstane ani další vývoj mobilních Windows 10, jež chce firma proměnit v platformu atraktivní i pro jiné mobilní výrobce. Výkonný viceprezident Microsoftu pro Windows a zařízení Terry Myerson ve svém prohlášení kromě jiného informuje také o pokračující podpoře dosavadních lumií i telefonů třetích stran.

Údaje výzkumné skupiny Gartner minulý týden ukázaly, že podíl chytrých telefonů využívajících některou z verzí operačního systému Windows společnosti Microsoft na celkovém prodeji smartphonů se v letošním prvním čtvrtletí propadl na 0,7 procenta z 2,5 procenta před rokem.

Koncem loňského roku zaměstnával Microsoft, který je největším světovým výrobcem softwaru, po celém světě téměř 113 tisíc lidí.