Microsoft představil WinCE 4.0 - druhou betu

Beta 2 Taliskeru by měla být poslední testovací verzí systému před jeho konečným a oficiálním uvedením na konci roku 2001. První betaverzi Taliskeru Microsoft představil v dubnu tohoto roku.

Druhá betaverze bude mít dvě speciality - bude dostupná pro všechny, kdo jsou ochotni za ni zaplatit (první betaverze měla pouze 200 testerů).

Druhou zprávou je, že Microsoft vytvořil emulátor, který si může každý bezplatně stáhnout na této stránce (plný download má asi 400 MB). Emulátor v této verzi zatím nepodporuje Audio, Bluetooth, USB a jiné - podrobnosti na výše uvedené stránce firmy Microsoft.

A na co se můžeme v nové verzi WinCE těšit my - uživatelé? Talisker je systém, který by měl reflektovat překotný rozvoj hardwaru - tedy nejen klasických PDA, ale i nové generace "chytrých" telefonů, web-padů, internetových aplikací i jiných prvků inteligentních zařízení.

Samotná firma Microsoft uvádí zejména tyto změny:

- optimalizace platforem - předkonfigurovaný OS umožní vývojářům rychlejší a snazší vývoj programů pro cílová zařízení

- pokročilá podpora bezdrátových přenosů - vedle Bluetooth bude Talisker podporovat poslední technologie 802.1x

- technologie pro prohlížení webu - podpora MS Internet Exploreru v. 5.5 i firemních síťových řešení

- bohatá podpora multimédií - jsou podporovány poslední vymoženosti, včetně DirectX 8.0 a Windows Media codecs

- lepší vícejazyčná podpora - včetně plných lokalizací operačního systému