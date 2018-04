Microsoft představil svůj první mobilní telefon

Společnost Microsoft jsme až doposud znali jako výrobce ledasčeho - od nejpoužívanějšího operačního systému, přes nejproklínanější operační systém, myši s kolečkem navíc až po satelitní internetové sítě.

Na ženevském Telecom interactive se ale tento gigant rozhodl, že přidá několik vrásek na čelo i výrobcům mobilních telefonů - to když Bill Gattes v rámci své všeobjímající telekomunikační vize představil mobilní telefon připravený Microsoftem pro OEM partnery. Asi nebylo velkým překvapením, že mobilní telefon Microsoftu je vybaven operačním systémem WinCE.

Obrázek telefonu se nám bohužel zatím nepodařilo získat, ale zapracujeme na tom. Pojďme se s telefonem seznámit. Má být připravena jak verze GSM, tak CDMA - Microsoft zřejmě vsází na oba digitální tahouny. Telefon je vybaven velkým barevným displejem, patrně ale pasivním, protože kontrastem neslynul. Do toho všeho perem ovládaný WinCE operační systém s prohlížečem a běžným poštovním klientem. Datové přenosy samozřejmě vestavěny, zatím na 9,6 kbps. Zbytek běžný standard.

Asi nepřekvapí, že Microsoft ihned sáhl po kategorii "smartphones" - tedy chytrých telefonujících krabiček, kde touží prorazit se svým operačním systémem. Microsoftí telefon má zatím své klady a nevýhody, především je těžší, než předpokládané smartphone od Motoroly či Ericssonu. Na druhou stranu ale nabízí podporu standardního HTML, nikoliv jen WAPu. Největší nevýhodou jsou ale technické parametry - přeci jen 15 hodin stand-by dle používání displeje je docela tragický výsledek.

Zatím je známo příliš málo informací na to, aby se nový tah Microsoftu dal hodnotit nějak globálněji. Je jistě zajímavé, že Microsoft hodlá toto zařízení nabízet jako OEM, takže se můžeme rychle setkat s mobily AutoCont. Na druhou stranu tento telefon má být na trhu koncem příštího roku, takže se může ještě ledasco změnit na všech stranách.

Je dobré si povšimnout několika faktů. Především: na poli mobilních operačních systémů Microsoft prohrává na celé čáře. WinCE se prodávají bídně, nespokojenost s nimi je značná. Do smartphone se ujal Geos, ten nyní nahrazuje Symbian a jeho EPOC, Motorola koketuje s Javou a podle posledního vývoje se PalmOS protlačí do mobilů přes Symbian, když nabídne některé své positivní vlastnosti.

To vše zavírá přístup WinCE do telefonů Nokia, Ericsson, Motorola a Panasonic, jediný, kdo podporuje WinCE je Siemens a Qualcomm, přičemž ten první zatím na WinCE mobilní telefon nepředstavil a systém integruje spíše do vizí, než do reality, zatímco ten druhý je v žebříčku výrobců mobilních telefonů hodně na chvostu.

Nová aktivita Microsoftu zatím vzbuzuje spíše rozpaky. Příznivci Microsoftu připomenou, že až na výjimky se zatím společnosti podařilo prodat vše, na co sáhla. Pesimisté podotknou, že mobily budou právě onou výjimkou. Technologický náskok leaderů v oboru je neoddiskutovatelný a aby je Microsoft dotáhl, musel by převzít někoho z výrobců, jinak budou jeho mobilní telefony patřit spíše do muzea, než mezi prodejní špičku. Otázka zní, koho - před dvěmi lety se spekulovalo o převzetí firmy Nokia (1.7.1997 - Blesk z čistého nebe: Microsoft patrně koupí Nokia), ta se ale probrala z nemastných let a na jejím schlamstnutí by si Microsoft snadno vylámal zuby. Motorola je rovněž příliš velké sousto a tak zbývá Ericsson. Ten není momentálně na špičce své ekonomické výkonosti, ale i tak představuje veliké sousto především svými divizemi mobilních sítí.

Kudy povede cesta k WinCE do mobilních telefonů? Microsoft se evidentně zaměřuje na sítě 3G, takže GSM mu již na srdci tolik ležet nebude. Jenže standardizace 3G se podle posledních informací opět posunuje, takže první standardní 3G sítě budou nejdříve 2004.

Do té doby si Microsoft musí vyřídit účty se trojicí vedoucích firem v mobilních telefonech, což je o dost jiná parketa, kde byl až doposud zvyklý bojovat. Zatím vždy porážel softwarové firmy, které jsou živé výrobou nemateriálních bublin. Jenže zkuste si konkurovat trojici technologicky nejvyspělejších firem, které vyrábějí věci, jež lze uchopit do ruky. Nebo se snad dočkáme podobného parního válce, jako vyzkoušel Microsoft na Netscape - tedy mobilního telefonu zdarma ke žadému prodanému operačnímu systému?

Zajímavé také bude sledovat tlak Microsoftu na používání HTML a odvrácení světa u, jenž si Microsoft nedokázal podmanit. Přestavený mobilní telefon umí používat HTML. Jenže WAP vznikl ani ne tak pro složitost HTML, jako spíše z potřeby vyhovět omezeným rozměrům displeje telefonu. Telefon s velkým displejem se stává nemobilní a většina serverů je dělána dnes již na rozlišení 640 až 800 bodů horizontálně. A to už je pořádný displej.

Z toho je jasné, že výhody WAPu oproti HTML leží někde jinde, než kde je běžně hledáme - ostatně na Telecom Interactive 99 se již mluvilo i streemovaném videu protahovaném skrze WAP. Díky tomu bych tedy souboj WAPu a HTML viděl spíše jako budoucí soužití - každý bude používat to, co mu jeho displej dovolí.

Na čele vedouchích výrobců mobilních telefonů několik vrásek nepochybně přibylo. Od smíchu.

Doporučím k přečtení starší článek 8.2.1998 - Mobilní telefony: Win CE, PalmPilot nebo Java? Proč si ho přečíst? Uvidíte, jak se ten svět vyvíjí a mění. Další článek o vlivu vývoje nových mobilních telefonologií na Microsoft najdete 8.6.1999 - Katové Microsoftu už mají jméno: WAP, Bluetooth a Symbian.