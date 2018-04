Na WP8 telefony si ještě počkáme, Microsoft systém ukáže 29. října

Datum 29. října je dnem, kdy konečně Microsoft zvedne imaginární oponu a odhalí všechny detaily o novém operačním systému Windows Phone 8. Počínaje tímto dnem se bude možné pustit i do detailního zkoumání již představených WP8 smartphonů. A vývojáři z celého světa zároveň získají přístup k potřebným nástrojům, které jsou zatím k dispozici jen velmi omezené, Microsoftem vybrané skupině. Zároveň datum na konci října znamená, že většina těchto novinek se na trh nedostane dříve než dva měsíce po svém představení.

Samsung svůj Ativ S ukázal už 29. srpna v Berlíně, Nokia nové lumie odhalila před více než měsícem, 5. září v New Yorku. A HTC své novinky, které se dokonce po operačním systému jmenují, představilo 19. září. Takže jen tento výrobce může stihnout Windows Phone 8 smartphony uvést do prodeje dříve než dva měsíce od představení. Firma už během premiéry hovořila o dostupnosti na počátku listopadu s tím, že telefony se na trhy hromadně dostanou do několika týdnů od uvolnění embarga na systém.

Nedočkavcům, kteří touží po Windows Phone 8 novinkách, tak v současnosti zbývá ještě zhruba měsíc čekání. A to musíme doufat ve fakt, že dobu od premiéry svých telefonů do oficiální premiéry samotného systému výrobci plně využijí k tomu, aby z továren vychrlili co největší množství očekávaných kousků. Rovněž musíme doufat, že obvyklé zpoždění v uvedení na český trh bude tentokrát jen v řádu dnů a týdnů.

Taktika Microsoftu s představováním jeho nových operačních systémů totiž vyznívá pro zákazníky mimo Ameriku dost nepříznivě. Firma jim vlastně termíny uvedení Windows 8 (25. října) a Windows Phone 8 dává najevo, že letos si k Vánocům možná nový produkt s operačním systémem z Redmondu nekoupí. Panuje totiž určitá nejistota v tom, zda vůbec výrobci stihnou světové trhy zásobit v dostatečném množství. Snaha společnosti vybudovat kolem nových systémů atmosféru očekávání a napětí tak možná nemusí být tak pozitivní, jak se zdá.