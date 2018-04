Microsoft dnes představí první Lumii bez loga Nokie

Na pozvánce na tiskovou konferenci je zachycen pravý horní roh dosud neznámého smartphonu s oranžový obvodovým rámečkem. Připojen je dále nápis Microsoft is delivering the power of everyday mobile technology to everyone (tedy Microsoft přináší sílu každodenních mobilních technologií každému), který je ovšem neurčitý a nic konkrétního neoznamuje.

Přebarvování už začalo Fanoušci Nokie na Facebooku si jistě již všimli, že místo modrého loga Nokie jejich oblíbený profil zdobí fialové logo Microsoft Lumia. Globální profil odkazuje na nové stránky Microsoft Lumia, český profil se rovnou přebarvil.

Zásadním momentem však bude, že nově představený telefon (nebo telefony) již na svém těle nebudou mít logo Nokie, tedy výrobce který celou řadu Lumia v říjnu 2011 odstartoval.

Není jisté, jaké označení telefon dostane. Rozhodně není vyloučeno, že se Microsoft bude držet v zavedeném číslování a tuto linii alespoň zatím nebude měnit. Ohledně výbavy první Lumie s logem Microsoftu také dosud není nic potvrzeno, ale mnohé napovídají v minulých dnech uniklé parametry, jež byly zveřejněny na čínské službě Weibo.

Telefon má mít pětipalcový displej s rozlišením 540 × 960 obrazových bodů a svižnost systému má mít na starosti čipová sada Qualcomm Snapdragon s 1,2GHz procesorem a 1 GB operační paměti. Odborné servery předpokládají, že půjde o čtyřjádrový 32bitový Snapdragon 400 s grafickou jednotkou Adreno 306. Paměť velikosti 8 GB by mělo dále jít rozšířit paměťovou kartou.

Hlavní fotoaparát bude mít rozlišení 5 MPix, čelní pak zachytí fotografie maximálně v rozlišení VGA. Nová Lumia tedy milovníky selfie fotografií zřejmě neohromí. Z dalších parametrů se mluví o podpoře rychlých data HSDPA, s LTE naopak počítat nelze. Akumulátor by měl mít kapacitu 1 900 mAh.

Tato Lumia tak míří mezi low-endy, ovšem Microsoft může během konference představit hned několik telefonů. Zda se dočkáme i modelu s ambicemi zaútočit na současnou špičkovou konkurenci, to zatím není jisté.