Microsoft Pink: smartphone s logem Microsoftu možná již brzy realitou

„Microsoft se hodlá i nadále věnovat pouze a jen softwarové části telefonů, aby mohl spolu se svými klíčovými partnery (HTC, nadnárodní operátoři) uživatelům nabídnout ty nejlepší mobilní telefony,“ v podobném duchu si vždy nesla odpověď neodbytných novinářů na otázku vyjádření se ke spekulacím ohledně chystaného telefonu z dílen největší softwarové společnosti.

Dnes již víme, že multimediální ZuneHD, jež byl před oficiálním uvedením rovněž zastřen rouškou tajemství, v sobě telefonní modul nemá. Novou nadějí je ale zatím tajuplný projekt s označením Pink.

Podle dostupných informací by mělo jít o zařízení na bázi Windows Mobile 7, které by se ovšem od ostatních telefonů s tímto OS mělo okatě lišit. A to díky unikátnímu uživatelskému prostředí s kódovým označením Purple, které by se v žádném jiném zařízení nemělo objevit. Pink přitom není jen (možné) označení telefonu, název zahrnuje také několik prémiových služeb, kterých by mohli majitelé zařízení využívat.



Telefony Pink by měl pro Redmondskou společnost produkovat japonský Sharp, otěže nad výrobou ale mohou připadnout také domovské Motorole. Oba producenti přitom stojí za výrobou v USA velmi populárních zařízení Sidekick, postavených na přívětivém systému Danger OS.

Shrneme-li to, pak by Microsoft Pink mohlo být zařízení koncepce ala Sidekick, okořeněné novým OS, multimediálním přehrávačem Zune a novými službami (krom zatím nepředstavených „Pink“ i MyPhone nebo MarketPlace). Microsoftu se ale daří detailnější informace udržet tak říkající pod pokličkou, takže nezbývá než počkat, co z projektu Pink nakonec vzejde.