KOMENTÁŘ: Microsoft kupoval Nokii zbytečně, je to finanční průšvih

O práci přijde v Microsoftu celkem 7 800 lidí, převážná většina z nich odejde právě z mobilní divize, která byla ještě před rokem součástí Nokie. Firma také účetně odepíše celou investici do mobilního byznysu, odepisovaná částka je 7,6 miliardy dolarů. V září roku 2013 přitom Microsoft kupoval Nokii za 5,44 miliardy eur (tehdy asi 7,2 miliardy dolarů) s tím, že součástí této sumy byly i licenční poplatky, takže teď je ztráta ještě hlubší.

„Od strategie vybudování samostatného mobilního byznysu přecházíme ke strategii vytvoření a růstu živého ekosystému Windows, jehož součástí bude i rodina našich vlastních zařízení,“ okomentoval nejnovější změnu strategie šéf Microsoftu, Satya Nadella. Je to už několikáté hledání cesty, jak se na mobilním poli prosadit. Microsoft činí zásadní změny na poli mobilních technologií prakticky každou chvíli a možná v tom je největší problém.

Chybí tu jasná linie, kterou by mohli uživatelé vysledovat. Už několikrát jim Microsoft nasliboval nejlepší mobilní operační systém a skvělé aplikace, už několikrát své příznivce zklamal. A i ti zbývající se rozhodli nečekat a zvykli si na některou z mobilních platforem konkurence. Když se podíváme na historii mobilních Windows ve zpětném pohledu, není divu.

V roce 2010 představil Microsoft nástupce svých Windows Mobile, dlouhé linie Pocket PC systému. Nová Windows Phone 7 byla zbrusu novým systémem bez jakékoli zpětné kompatibility. Systém lákal na přímočaré a intuitivní uživatelské prostředí, ale odrazoval spoustou chybějících funkcí. Ty Microsoft do své mobilní větve přidal, ale učinil tím opět krok, který naštval spousty uživatelů – Windows Phone 8 představené v polovině roku 2012 totiž udělaly v krátké době druhou tlustou čáru za minulostí. Nový systém totiž nemohl být nainstalován na tehdy dostupné smartphony a tak začínal Microsoft opět od nuly.

Microsoft se z chyb poučil jen částečně

Teď, o další tři roky později, už stejnou chybu udělat nechce a nová Windows 10 Mobile budou k dispozici i pro stávající přístroje. Systém sám ale opět tak trochu obrací list. Z jednoduchého a přímočarého prostředí se podle prvních testů stala komplikovanější záležitost, která často zbytečně opouští některé principy předchozích Windows. To vše vlastně ve jménu sjednocení celého Windows ekosystému.

Strategie Microsoftu s jedním operačním systémem napříč všemi typy zařízení zní na první pohled skvěle. Jenže při pohledu na události posledních pár let a očividnou neschopnost firmy dotáhnout na mobilním poli cokoli do cíle, jí věří jen ti nejzarytější fanoušci.

Začíná se povídat, že mobilní Windows 10 jsou vlastně jen experimentem a že nakonec zmizí v propadlišti dějin. A že i je Microsoft nakonec nahradí Androidem (více zde). Šéf Nadella to ovšem odmítá, nejnověji dokonce ujistil fanoušky, že pokud nebudou chtít další výrobci produkovat smartphony s Windows 10 Mobile, bude je prostě vyrábět sám Microsoft.

Mluvit tedy o konci operačního systému, který ještě ani není na trhu, je trochu předčasné, ale jisté je, že Microsoft zkoumá různé cesty. Jak tedy bude v následujícím období vypadat svět mobilních Windows a smartphonů Lumia? Zdá se, že nás čeká zeštíhlování portfolia. Aktuální nabídka modelů je relativně široká a mnohé se vzájemně překrývají. Přitom řada starších typů nedostala již nějakou dobu nástupce a ani se nezdá, že by k tomu mělo dojít.

Levných lumií bude méně, firma se zaměří na dražší modely

Microsoft se v přechodném období, na které se nakonec éra Windows Phone 8.1 změnila, rozhodl soustředit především na cenově dostupnější modely. Mobilní Windows totiž stále postrádaly některé moderní funkce (byť je jejich užitečnost diskutabilní) a Microsoft se tak nehnal do války s top-modely konkurence. Teď se to s příchodem Windows 10 Mobile nejspíš změní. Levné modely, pro které navíc firma zrecyklovala hardware androidích modelů Nokia X, ustoupí do pozadí, ale úplně je Microsoft neopustí. Sám Nadella slibuje, že firma zůstane zastoupena v segmentu dostupných telefonů, v oblasti firemních přístrojů a také v kategorii špičkových smartphonů.

Právě segment nejlevnějších smartphonů ovšem nejspíš čeká největší zeštíhlení. V těchto cenových hladinách panuje dnes tak silná konkurence, že se tu snad ani Microsoftu válčit nevyplatí.

Lumií tedy bude méně a budou v průměru dražší. To ale není jediná změna, která nás čeká. Microsoft se bude muset opět snažit ke své platformě přilákat vývojáře a možná se nakonec dočkáme i podpory androidích aplikací na Windows, o které se také dlouho spekuluje. Šéf Microsoftu ostatně tvrdí, že nový koncept univerzálních aplikací nemá být primárně argumentem pro vývoj programů pro mobilní verzi Windows. Má naopak vývojáře z tradičního mobilního prostředí přivést zpět k vývoji aplikací pro Windows jako takové.

Microsoft už pro změnu ustoupil opačným směrem. Po letech vyčkávání vydává firma čím dál více svých aplikací pro operační systémy Android a iOS. Teď na konkurenční systémy zamíří třeba i hlasová asistentka Cortana. Funkce, kterými se Windows telefony od konkurence lišily, teď Microsoft nabízí nebo nabídne formou aplikací každému.

Je tedy vidět, že firma se čím dál víc vydává cestou poskytování služeb a je možné, že samotná platforma operačního systému nebude v budoucnu hrát pro Microsoft tak velkou roli. I proto firma nebude potřebovat levné lumie – jejich funkce si bude moci nainstalovat kdokoli i na ten nejlevnější čínský androidí smartphone. Dražší modely pak budou jakousi výkladní skříní toho, co vše Microsoft umí. Otázkou je, jestli dovedou uspět u zákazníků. Vždyť ani vlastní tablet Microsoftu, Surface, není kdovíjak zásadním prodejním hitem, byť puncu propadáku se již od první generace stihl zbavit.

Teď už je jen otázkou, jestli všechny ty aplikace a služby od Microsoftu budou zákazníci vůbec používat. Vždyť alternativ je ohromná spousta a na mnohé jsou již uživatelé zvyklí. Ani nový směr tak nedává jistotu, že Microsoft na mobilním poli uspěje.