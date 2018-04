Nokia chystala chytré hodinky dávno před Applem, Microsoft je zrušil

Podle serveru The Verge měla Nokia chytré hodinky představit začátkem loňského roku spolu se smartphonem Lumia 930. Hodinky s interním označením Moonraker na internetu odhalil designér z Microsoftu Pei-Chi Hsieh.

Jak zveřejněné obrázky dokazují, zpracování a detaily napovídají, že to už nebyl jen koncept, ale produkt připravený pro výrobu. Hodinky byly dokonce na loňském veletrhu prezentovány vybraným případným odběratelům. Microsoft však po převzetí Nokie projekt zrušil.

Přednost tak dostal náramek Band (více o náramku zde) představený v říjnu. Pokud by však Nokia hodinky začátkem loňska opravdu uvedla, měla by náskok na Apple. Ten své hodinky Watch představil v září a do omezeného prodeje se dostaly až letos.

Hodinky od Nokie měly být přitom slušně vybaveny. Jeden ze senzorů například zapínal zobrazení jen při pohyby ruky k obličeji, při opačném pohybu displej vypínal. Jednalo se chytrý způsob, jak šetřit baterii.

Při připojení hodinek ke smartphonu se systémem Windows Phone mělo být k dispozici telefonování, textové zprávy nebo e-mail. Pomocí hodinek mělo být možné i dálkově ovládat fotoaparát smartphonu. Dále nechyběly aplikace Facebook nebo MixRadio.

Rozhraní hodinek se neslo v duchu Metro designu známého ze smartphonů se systémem od Microsoftu. Zobrazení šlo upravovat, stejně jako si majitel mohl vybrat z různých řemínků.

Místo chytrých hodinek se nyní Microsoft zaměřuje na nástupce náramku Band. Náramek Band 2 má mít stejný software, americký gigant zapracuje na designu a materiálech. Náramek Band 2 by měl být představen ještě letos, ale až po uvedení nového systému Windows 10 Mobile.