Microsoft neuspěl s telefonem pro teenagery. Projektu KIN odzvonilo

Výroba dalších kusů zařízení KIN již není v plánu. Otazník navíc visí i nad technickou podporou první a se vší pravděpodobností zároveň poslední řady KINů. Budoucnost projektu KIN je tak značně nejistá.

Celý projekt se přitom dařil Microsoftu takřka do poslední chvíle velmi dobře tajit. Koncem září minulého roku sice uniklo několik renderů vyobrazující přístroje jménem Microsoft Pink, představitelé softwarového giganta ovšem přípravu vlastních mobilních telefonů dále odmítali.

Pravda se ukázala až 12. dubna, kdy byla dvojice zařízení s názvy KIN ONE a KIN TWO oficiálně představena. Přes diskutabilní design se zdálo, že přístroje mohou mít u cílové skupiny, tedy teenagerů, poměrně velký úspěch.

KIN jako omezenější verze Windows Phone 7

Telefony měly být jakousi generálkou chystané platformy Windows Phone 7, od kterých si vypůjčily filozofii hlavní obrazovky složené z dynamických widgetů. Velkým rozdílem oproti dospělým Windows telefonům byla softwarová uzavřenost; KINy tak nemohly být dodatečně obohaceny o žádnou aplikaci. Ty vestavěné totiž měly cílovou skupinu zcela uspokojit. Byl v nich webový prohlížeč s podporou multidotykových gest, klienty oblíbených sociálních sítí nebo multimediální přehrávač. I po hardwarové stránce to byla slušně vybavená zařízení.

Novinky v květnu zamířily do nabídky amerického operátora Verizon a to za docela lákavé ceny; KIN ONE za 49,99 USD, KIN TWO za 99,99 USD při dvouletém úvazku. Takřka mizivý zájem ze strany kupujících a tudíž mrzké prodeje však po šesti týdnech stlačily ceny téměř na polovinu. Není divu, vždyť podle ověřených zdrojů bylo během necelých dvou měsíců prodáno jen něco přes tisíc KINů (některé zdroje dokonce uvádějí jen pět set kusů).

Přesné údaje ale médiím Microsoft ani operátor Verizon nesdělili. "Nechceme zveřejňovat statistiky prodeje nebo marketingovou strategii zařízení KIN, v každém případě zůstávají důležitou součástí našeho portfolia," stojí v oficiálním tiskovém prohlášení operátora.

Přes všechny kličky a tajnosti je ale jedno jisté, realita zůstala daleko za očekáváním.

Obrat o sto osmdesát stupňů

Microsoft tak logicky couvá i z předem oznámené strategie, která velela červnový nástup KINů na evropské trhy. Prioritou teď bude doprodej skladových zásob na území USA, což pravděpodobně ani přes významné snížení ceny nebude úplně snadné.

Źe je KIN pro Microsoft již odepsaným projektem, deklaruje i integrace týmu KIN do skupiny vývojářů Windows Phone 7, který by se měl světu představit v prvním přístroji ještě letos. Právě na zcela obměněné platformě WP7 visí budoucnost Microsoftu v oblasti chytrých telefonů. Konkurence je ale nemilosrdná a iOS a především Google Android jsou stále silnější a podle nedávné analýzy přežijí právě jen tyto platformy. - čtěte Budoucnost má prý jen Android a iOS od Applu

Kde se stala chyba?

Dá se říci, že zařízení KIN byla nepřímými nástupci v USA kdysi velmi populárních přístrojů Sidekick, které nabízel tamní T-Mobile. Zařízení pro nadnárodního operátora dodávala společnost Danger, která vlastnila také stejnojmennou mobilní platformu, jejichž výhod přístroje využívaly. Výrobcem samotných zařízení byl ale japonský Sharp spolu s Motorolou. Firmu Danger založil Andy Rubin, který se později dostal do povědomí příznivců smartphonů coby šéf vývoje platformy Google Android.

Ovládnutí Dangeru stálo Microsoft několik stovek milionů dolarů, což se nyní ukazuje jako zbytečná investice. Prvním varováním byl naprostý úpadek zájmu o zařízení Sidekick v průběhu minulého roku. Tou dobou už se ale v Microsoftu pracovalo na tajuplných přístrojích "Pink", které měly být ve finále zcela novým pojetím telefonů se zaměřením na sociální služby a textovou komunikaci.

Problémem se ale ukazuje uzavřenost platformy a nemožnost na vestavěnou paměť velikosti 4 nebo 8 GB cokoli uložit. Obsah paměti byl totiž podobně jako u iPhonu a zřejmě i u WP7 šifrován.

Největším omylem byl však předpoklad, že mladí uživatelé na přístroje oblých tvarů vybavených klávesnicemi a intuitivním obsluhou sociální sítí uslyší. Evidentní nezájem ukazuje, že konkurence tohle všechno nabízí a navíc s možností přístroje obohatit o tisíce rychle dostupných aplikací.