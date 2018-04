Microsoft nebere iPhone na lehkou váhu a chystá nový způsob ovládání

Není tomu tak dávno, co jsme vám představili způsob ovládání ZenZui (více zde), určený pro komunikátory s Windows Mobile. Tento systém ovládání vyvinula skupina programátorů, která vzešla z vývojových laboratoří Microsoftu.

Ovšem i samotný redmondský gigant hledá způsob, jak konkurovat Multi Touch způsobu ovládání, který přinese iPhone. Hlavním úkolem samozřejmě je zpříjemnit a usnadnit ovládání aplikací pomocí dotykového displeje.





A zdá se, že Microsoft je ve svém hledání úspěšný. Nový způsob ovládání, nazvaný Shift, totiž vypadá opravdu zajímavě a není pouhou kopií některého z dříve představených ovládacích schémat.

V principu má Shift umožnit jednoduché ovládání aplikací, které bylo nutné dříve ovládat perem. Systém má řešit problém, jak přesně vybrat cíl, když se uživatel dotýká displeje prstem. Multi Touch podobné záležitosti řeší různými gesty a dotyky na více místech najednou. Zen Zui zase spoléhá na veliké a výrazné ikony a postupné zoomování jednotlivých úrovní menu. Microsoft přichází s metodou zpřesňování výběru.





Funguje to v podstatě jednoduše. Chcete vybrat objekt na displeji a tak na něj sáhnete prstem ruky. Jenže prst se dotkne poměrně velké plochy displeje, na které se nachází objektů více. Systém Shift to pozná a otevře zvolenou oblast v dialogovém okně. Pokud jsou jednotlivé cíle příliš drobné, zvolená oblast se může zobrazit zvětšená. Jemným pohybem prstu na původním místě pak přesně určíte, který objekt má být zvolen. Poté prst z displeje pustíte a objekt se zvolí. Pokud k žádné kolizi objektů nedochází, vše funguje standardně, jako u klasického ovládání perem.





Systém Shift také počítá s tím, že oblast, kde se uživatel displeje fyzicky dotýká, ne zcela přesně koresponduje s oblastí, o které se uživatel domnívá, že se jí dotýká. Na internetových stránkách projektu si můžete stáhnout video, které blíže objasní fungování tohoto způsobu ovládání. K dispozici je také demoverze programu, která vám ovládání přiblíží na stolních počítačích. Ta sice nefunguje příliš spolehlivě, ale představu si jistě uděláte.





Nový způsob ovládání má před sebou ještě dlouhé období vývoje. Kdy a zda vůbec se s ním setkáme v praxi, zatím zůstává otázkou. Každopádně jde o další zajímavý, originální a jednoduchý způsob ovládání, který by si mohl získat velikou oblibu. Vždyť mnozí uživatelé podobně své kapesní počítače ovládají, jen nemají stoprocentní kontrolu, co že se jim to pod tím prstem děje.