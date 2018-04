Microsoft mobilní Windows umřít nenechá. Plánuje jim dlouhou budoucnost

Systému se nedařilo ani v prvním letošním kvartálu, ve kterém Microsoft prodal zanedbatelných 2,3 milionu telefonů Lumia, které mobilní Windows používají.

Podle analytiků by se letos mohlo prodat celkem 1,5 miliardy. smartphonů. Pokud by se Microsoftu „dařilo“ stejně po celý rok, prodal by jich okolo 10 milionů a tržní podíl by dosáhl asi sedmi desetin procenta. Velký propad odbytu ilustruje i výsledek ze stejného období minulého roku, kdy prodeje dosáhly z dnešního pohledu neuvěřitelných 8,6 milionu kusů.

Dnes už je jasné, že osud modelové řady Lumia, kterou v roce 2012 nastartovala Nokia, je již zpečetěn a jejím posledním zástupcem je model 650 (přečtěte si naši recenzi). Interní e-mailová komunikace viceprezidenta společnosti Terryho Myersona však vyvrací spekulace, že by Microsoft chtěl na poli chytrých telefonů vyklízet pozice.

Myerson zprávu odeslal ředitelům, vedoucím pracovníkům jednotlivých úseků, ale i klíčovým partnerům Microsoftu a podle serveru Windows Central byla ověřena její autenticita.

V textu je uvedeno, že je Microsoft odhodlán dodávat systém Windows 10 pro zařízení s malými obrazovkami a procesory architektury ARM. Píše se v něm také o vývoji produktů nové generace a závazku podporovat mobilní systém ještě mnoho let. Nové přístroje chystá nejen samotný Microsoft, ale také jeho hlavní partneři.

V souvislosti s budoucností Microsoftu na poli smartphonů se již dlouho spekuluje o přípravách dodnes tajemného Surface Phonu. Ten by jménem odkazoval na tablet Surface, jehož dosud poslední generace patří mezi nejvýkonnější přístroje svého druhu (více na Technetu).

O připravovaném smartphonu toho však zatím mnoho nevíme, převažují jen spekulace. Mezi nimi se hovoří o podpoře dotykového pera nebo vylepšeném rozhraní Continuum, které dovoluje po připojení smartphonu k monitoru ovládat univerzální aplikace (např. e-mailový klient, prohlížeč, Office) jako na stolním počítači. Continuum zatím z nabídky Microsoftu podporuje jen dosud nejlepší tandem Lumií 950 a 950 XL, které Microsoft nedávno v USA nabízel v extravýhodném balíčku (více zde).

Ale přelomový nápad, díky kterému by v budoucnu mohl smartphone skutečně počítač nahradit, zatím naráží na nedostatek výkonu v mobilním telefonu. Podle posledních neověřených informací tak nebude Microsoft s uvedením Surface Phonu pospíchat a jako reálný termín se uvádí až příští rok (více zde).