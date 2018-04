Lumia, která může zatopit veškeré konkurenci. Parametry má skvělé

13:14 , aktualizováno 13:14

Microsoft již pod svou značkou uvedl nejeden smartphone, ovšem dosud šlo o telefony nanejvýš střední třídy. Chystaná Lumia 940XL se to chystá změnit. A podle uniklých parametrů by se jí to mohlo podařit, tabulkově totiž telefon skutečně míří do nejvyšších pater.