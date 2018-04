Nejhezčí Lumia, ale dost předražená. Test Microsoft Lumia 650

Jestli šlo něco dosavadním lumiím s Windows 10 krom samotného operačního systému vytýkat, tak to byl dosti nemastný a neslaný vzhled. Konzervativní design byl dost nudný a u špičkových modelů řady 950 rozhodně neodpovídal jejich cenovce. Typem Lumia 650 se to snaží Microsoft napravit, zákazníkům přináší elegantní smartphone se stylovým nádechem. Bohužel ovšem v kategorii, kde musí dělat různé ústupky ve výbavě.

Plusy a minusy Proč koupit? elegantní design

povedený displej

funkce Glance Screen

příjemně padne do ruky

Proč nekoupit? slabý procesor

nedoladěný systém

chybí Continuum

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 5 990 Kč

Lumia 650 tak patří k obyčejnějším Windows telefonům co se schopností týče, což je velká škoda. Elegantní smartphone, který by mohl vyhovovat firemní klientele, postrádá třeba lákavou funkci Continuum nebo přihlašování Windows Hello. I tak má Lumia 650 své klady, jenže vůči bohaté androidí konkurenci to bude mít na trhu neskutečně těžké.

Co je Lumia 650 zač?

Je to docela stylový smartphone, který vytváří dojem solidního modelu střední až vyšší střední třídy. Jenže tohle je zdání, které klame. Výbava odpovídá spíš nižší střední třídě smartphonů a možná i levnějším modelům. Kovový rámeček těla dodává smartphonu na eleganci a opticky z něj dělá dražší kousek, než ve skutečnosti je, i když i tohle je nutné brát s rezervou.

Takže konstrukce je luxusní?

Ne, to ne. Ale mezi ostatními Lumiemi model 650 vyniká svým kovovým rámečkem, zaujmout dovede i v záplavě mnohých anonymních androidích modelů, byť i tady se už s kovovou konstrukci u cenově dostupných smarpthnů setkáme. Navíc, Lumia 650 není kovová, ten rámeček je jen vnější vrstva, tělo i konstrukce telefonu jsou plastové. V zásadě to ale nijak nevadí – kovový proužek kolem dokola, který dodává telefonu na eleganci, konstrukci zpevňuje, přitom je jinak plastové tělo příjemně lehké. Hmotnost 122 gramy se nezdá být kdovíjak nízká, ale v ruce působí Lumia 650 opravdu lehounce, k celkově dobrému pocitu přispívá i jen 6,9 mm tenká konstrukce.

Co podle nás kazí dojem je zadní plastový kryt. Ten je snímatelný, jeho malá vůle není to, co by nás nějak zásadně trápilo, ale potvrzuje, že tohle není drahý precizní kousek. Jenže horší je, že plastový kryt se i přes matnou povrchovou úpravu hodně upatlává a nepůsobí zrovna moc luxusně. Je to trochu škoda, za pár drobných navíc mohl být i zadní kryt příspěvkem k dobrému pocitu. I tak ale Lumia 650 vypadá docela dobře.

Odpovídá vzhled i výbavě?

Vlastně vůbec ne, Lumia 650 vypadá mnohem lépe než třikrát dražší Lumia 950 XL, ale má také mnohem obyčejnější hardware. Procesor je tu vcelku základní čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon 212, což je sice moderní čipset, ale síly prostě přehršel nemá. Paměť RAM má kapacitu 1 GB, což je rovněž limitující a je to mimo jiné jeden z důvodů, proč tento telefon nemá funkci Continuum. Z říše levných telefonů vyzdvihuje Lumii 650 16 GB vnitřní paměti (a je tu slot na microSD) a povedený pětipalcový AMOLED displej. Foťák má průměrné osmimegapixelové rozlišení, telefon dostal NFC a LTE, ale ne třeba bezdrátové dobíjení. Inu, taková klasika.

Je slabý hardware problém?

Jak se to vezme, záleží na tom, jaký typ uživatele jste. Především pokud rádi hrajete mobilní hry, není tohle ta správná volba. V ostatních případech i slabší harware postačí, byť se tu bohužel můžeme setkat s jevem, který do říše Windows telefonů přinesly právě nové mobilní desítky – se zadrháváním systému. Microsoft tohle ladí a situace není tak špatná, jako u starších modelů během jejich testování, ale tady je občas vidět, že sladěnost s hardwarem prostě není ideální.

Čas od času se telefon jednoduše při procházení menu zbytečně zadrhne, už jen přesouvání mezi úvodní obrazovkou s dlaždicemi a seznamem aplikací není tak plynulé, jak u mobilních Windows bylo v minulosti zvykem. Jenž za tohle prostě slabší hardware nemůže, starší verze, třeba Windows 8.1 takové problémy neměly, Windows 10 ovšem mají. Situace se zlepšuje, ale Lumia 650 není tím ideálním modelem, který by ukázal znovunabytou vyspělost systému. Ale pro méně náročné uživatele by měla být Lumia 650 uspokojivá.

A co pokročilejší funkce?

Ne, ty tu nejsou, Lumia 650 vlastně svou výbavou v mnohém kopíruje levnou Lumii 550. Ani ta nemá Continuum a nemá přihlašování rozpoznáním oční duhovky. To druhé nám moc nechybí, protože stejně nejde o příliš spolehlivé řešení, ale absence funkce Continuum zamrzí. Hodila by se především ve firemní sféře, kde by mohla mít Lumia 650 vzhledem ke korporátní IT politice docela úspěch.

Jaká jsou vlastně ta Windows?

V porovnání s naposledy testovanou lumií 550 v podstatě stejná, telefon během našeho testu dostal hned dvě aktualizace, které se snaží vylepšit samotné fungování systému. A funguje to, přeci jenom je jeho chod spolehlivější než u starších modelů v době jejich testu. Přesto máme stále výtky třeba k orientaci v systému. Microsoft stále nevyřešil opravdu univerzální vyhledávání, umístění některých ovládacích prvků v některých částech systému nebo chybějící aplikace. Komu mobilní Windows dříve nevyhovovala, ani Lumia 650 jej nijak nepřesvědčí. Kdo měl rád starší Windows Mobile 8 a Windows 10 Mobile jej trochu vyvedla z míry, také nemusí být stále zcela spokojen, byť se systém postupně zlepšuje.

Mluvili jste o dobrém displeji...

Ano, pětipalcový AMOLED panel je velkým kladem Lumie 650. Rozlišení je sice jen HD, ale jeho jemnost je na náš vkus dostatečná, opět platí, že prostředí Windows je vůči rozlišení tolerantnější, než Android. Výborná je čitelnost displeje na přímém slunci a Lumia 650 dostala i funkci Glance Screen, tedy schopnost na jinak zhasnutém displeji promítat aktuální informace o čase, datu a zameškaných událostech. Tím se v současnosti chlubí jen některé z nejdražších androidích smartphonů, v dané cenové hladině je touto funkci Lumia 650 výjimečná.

Co výdrž baterie?

Lumia 650 má akumulátor s kapacitou 2 000 mAh, což je dokonce o 100 méně, než levná Lumia 550. Ale v praxi to není nijak znát, úsporný procesor bez problémů zajistí jeden den výdrže na jedno nabití a to i při pernějším provozu. K nabíjení slouží klasický microUSB konektor, bezdrátové dobíjení tu není.

Jaký je fotoaparát?

Má rozlišení 8 megapixelů, automatické ostření, LED blesk a světelnost f/2.2. Výsledkem jsou vcelku průměrné snímky s docela líbivým podáním barev, ale horšími detaily s tím, že v horších světelných podmínkách se rapidně zvyšuje množství šumu. Při fotografování neoplývá Lumia 550 rychlostí, částečně za to může trochu rozvážnější ostření.

Foťák neurazí ani nenadchne, ale většině uživatelů by měl stačit, určitě je mnohem lepší než u lumie 550. Výhodou je tu opět aplikace s plně manuálními možnostmi ovládán parametrů focení, naopak pokročilejší funkce je třeba hledat ve formě samostatných fotaplikací. Čelní foťák má rozlišení 5 megapixelů a ničím opravdu nepřekvapí.

Mám si ji pořídit?

Upřímně, Lumia 650 je nejhezčí současný smartphone značky Microsoft s Windows 10, ale tohle nám jako důvod úplně nestačí. Určitě si Lumia 650 své zákazníky najde, jenže s oficiální cenovkou 5 990 korun ne příliš snadno. Firmám mohou chybět některé pokročilejší funkce, ale není pochyb, že se i přesto bude Microsoft snažit uspět především v tomto prostředí. Jinak musí Lumia 650 lákat fanoušky mobilních Windows, kteří nechtějí základní model 550 ale zároveň nehodlají utrácet za modely řady 950.

Pro ostatní je tu spousta jiných voleb s Androidem. Smartphone se zhruba pětipalcovým displejem a dobrou výbavou jako u Lumie 650 lze pořídit už za částku okolo tří tisíc korun. Třeba nový Coolpad Porto S je rovněž elegantní, byť postrádá kovové prvky a jeho displej není zářivý AMOLED. Jenže stojí 3 000 korun a tak lze omluvit i další drobné ústupky jako fotoaprát s horší světelností, mírně větší tloušťku nebo vnitřní paměť s kapacitou 8 GB. Stále platí, že výhodnou koupí je i podobně vybavený Vodafone Smart Prime 6.

Jinak ale bude vybírat zákazník, který hledá smartphone s luxusním nádechem za nízkou cenu. Tady už Lumia 650 vypadá jako zajímavější koupě, kov stále není v nižších třídách běžný. Jenže třeba za příplatek 1000 korun oproti ní lze pořídit nový Honor 5x, který má mnohem lepší a modernější výbavu i celokovové luxusní tělo. Celkově platí, že za šest tisíc korun lze koupit mnohem vybavenější androidí smartphony než jakou výbavu má tato lumia.