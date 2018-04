Unikla další chystaná lumia. Model 650 má mít pětipalcový displej

O chystaných lumiích toho bylo napsáno již dost (více se dočtete zde), ale nakonec se u některých ukázalo, že se s nimi na pultech prodejen nesetkáme. Microsoft totiž některé projekty zrušil. Po nedávno uniklé Lumii 850 (více zde) tu však máme další novinku, Lumii 650.

Lumia 650 by měla být nástupcem modelu 640, uniklý obrázek pak ukazuje designovou podobnost s dříve uniklou Lumii 850. Možná se dočkáme dvou stereo reproduktorů umístěných v horní a dolní části čela telefonu.

Ohledně výbavy toho mnoho známo není. Jen to, že by Lumia 650 měla mít opět pětipalcový displej s HD rozlišením (720 × 1 280 obrazových bodů). Ale i to se může ještě změnit. Existovat by mohla i verze XL s větším displejem.

Microsoft by podle dostupných informací měl některý nový model představit na veletrhu MWC, který se v Barceloně koná v únoru 2016. Zatím však není jasné, o jakou novinku půjde.