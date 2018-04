Chystaná Lumia 650 může být poslední. Její výbava je zklamáním

Známý „únikář“ Evan Blass pro server VentureBeat napsal, co se dá očekávat od chystané Lumie 650. Podle něj to může být jedna z posledních lumií, Microsoft by totiž zatím své nepříliš úspěšné počínání na trhu se smartphony mohl přesunout do úspěšnější divize Surface.

Od samotné Lumie 650 toho nelze mnoho očekávat. Oproti předchozí Lumii 640 nebo novému modelu Lumia 550 toho novinka totiž mnoho nového nepřinese. Má mít stejný pětipalcový HD displej (720 x 1 280 pixelů) jako Lumia 640, se zvětšenou verzí XL se podle všeho nepočítá.

Stejná je i kapacita operační paměti 1 GB a osmimegapixelový hlavní fotoaparát. S modelem Lumia 550 má pak chystaná novinka sdílet čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 210. Kapacita baterie má být nízká, jen

2 000 mAh. Potěší však možnost bezdrátového nabíjení.

Uniklý vzorek postrádá podporu LTE. Existovat však může více provedení, tedy i s podporou sítí čtvrté generace či podporou dvou SIM. Podle Blasse má mít Lumia 650 prvotřídní zpracování. V ruce prý působí luxusněji než současná špičková Lumia 950.