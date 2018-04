Microsoft je mobilní autista, žije si s Lumiemi ve vlastním světě

Tisková konference Microsoftu v rámci veletrhu MWC v Barceloně toho moc nového nepřinesla. Ale na to jsme v podstatě od producenta Windows a telefonů Lumia zvyklí z minulosti. Stephen Elop, tentokrát už za Microsoft namísto za značku Nokia, v podstatě jen zrekapituloval nedávné novinky ohledně Windows 10 a ukázal nám dvojici nových modelů Lumia 640 a 640 XL.

Firma si hodně zakládá na svém novém kompletně propojeném uživatelském světě. Windows budou zdánlivě jen jedny, na mobilních zařízeních i počítačích by měly fungovat velmi univerzálně. S tímto krokem by měl být Microsoft první na poli velkých počítačových platforem. Jenže zatím se chlubí spíš jen dílčími výhodami tohoto řešení, které často působí docela úsměvně.

Tak třeba když představitelé společnosti ukazovali, jak se v Here mapách na počítači vyhledaná adresa okamžitě promítne i do mobilního telefonu včetně asistentky Cortana, mnozí novináři tak tak zadrželi smích. Totéž panovalo při demonstraci synchronizace schůzek v kalendáři napříč zařízeními. Do třetice se Microsoft jako velkou novinkou chlubil možností editovat text přeposílaného e-mailu (nebo odpovídat přímo do textu). To umí snad všechny počítačové platformy.

Jistě, je chvályhodné, že Microsoft v tomto ohledu konkurenci dohání a sem tam přidává příjemné drobky navíc. Ale chlubit se tím v rámci tiskové konference na největším veletrhu v oboru možná není nejlepší taktika.

Nebýt představení některých nových funkcí Windows 10, byla by tisková konference firmy dost stručná. Mobilní novinky odbyl Elop poměrně rychle. Aby také ne, jsou to relativně normální smartphony střední třídy, které zatím dostanou Windows Phone 8.1. Jmenují se Lumia 640 a 640 XL, podle názvu se dá snadno dovodit, že jde o v podstatě stejný model ve dvou velikostech.

Základní 640 má displej pětipalcový, typ XL přináší úhlopříčku 5,7 palce a tak už to je pořádný kus telefonu. Oba displeje mají HD rozlišení, tedy 720 x 1 280 pixelů, oba vypadají na první pohled velmi hezky a budou stačit i náročnějším uživatelům. Zatím se u Microsoftu nekoná žádný pokrok k modernějším čipsetům, ten nejspíš přinesou až Windows 10. Takže novinky mají klasický Snapdragon 400 – ten bude stačit, ale vystavené vzorky nás občas překvapily trhanějšími reakcemi na uživatelské pokyny. Jasně, šlo o prototypy, ale trochu tu spatřujeme trend, s rychlostí jsme nebyli absolutně spokojeni i třeba u levného modelu 535, který jsme již testovali. Přitom právě absolutní plynulost byla předností Windows Phone.

Oba telefony dostaly 1 GB RAM a 8 GB vnitřní paměti, nechybí slot na karty. Menší model má osmimegapixelový fotoaparát, větší dostal rozlišení 13 megapixelů. Na první pohled zapadají novinky jasně do modelové řady Lumia, komu její design nesedí, ten si ani tentokrát nevybere. Upřímně, i podle nás postrádají modely 640 alespoň nějaký zajímavý estetický nápad. Ne, nejsou ošklivé, ale jsou hodně podobné ostatním modelům a nepřinášejí v oblasti designu (téměř) žádnou inovaci. Opět se můžeme těšit na pestrobarevná provedení, včetně třeba modré barvy.

V ruce jsou to takové normální telefony – na svou velikost trochu těžší, ale stále v normě. Zpracování je solidní, ale Nokia uměla za danou cenu i lepší kousky.

Microsoft tak bude spíš než na ohromující funkce lákat uživatele na solidní cenu a bohatou nabídku služeb zdarma. K oběma novinkám totiž dostanou uživatelé licenci Office 365 na rok zdarma, což znamená, že si budou moci balík Office nainstalovat třeba i na svůj počítač. K tomu dostanou 1 TB v on-line úložišti OneDrive a také měsíčně 60 minut k protelefonování přes Skype. To je docela lákavá nabídka.

Základní model Lumia 640 bude stát 139 eur, což je cena bez DPH, takže u nás musíme počítat se 4 600 korunami. Za velký telefon s dobrou výbavou a službami navíc to je pořád docela solidní nabídka. Ovšem v tomto nejlevnějším případě se budou muset zákazníci obejít bez LTE. Za něj si Microsoft nechá připlatit 20 eur a opět bez daně, takže LTE verze vyjde na 5 300 korun s daní.

Větší typ XL bude o něco dražší, varianta bez LTE startuje na 189 eurech, za LTE se tentokrát připlácí dokonce 30 eur. To znamená ceny 6 300 a asi 7 300 korun včetně DPH.