Lidová Lumia 550 za čtyři tisíce korun má desítková Windows a umí LTE

Nová cenově dostupná Lumia 550 má 4,7palcový LCD displej s HD rozlišením 1 280 × 720 obrazových bodů. U pětimegapixelového fotoaparátu nechybí automatické ostření a LED blesk. Videa lze nahrávat v HD rozlišení. Přední kamerka je dvoumegapixelová.

Lumia 550 používá nový operační systém Windows 10 Mobile. Nemá oslnivý výkon, ale na hardwarově méně náročný systém by měla být vybavena dostatečně. Používá čtyřjádrový procesor Snapdragon 210 s taktem 1,1 GHz. Operační paměť má kapacitu 1 GB.

Vestavěná uživatelská paměť s kapacitou 8 GB toho mnoho nepobere. Řešením jsou podporované paměťové karty, které mohou mít kapacitu až 200 GB. Navíc lze využít cloudové úložiště OneDrive. Pro rychlý přístup na cloud jsou podporovány sítě čtvrté generace LTE. Jenže praktičtější bude přípojení přes wi-fi 802.11 b/g/n.

Dále telefon podporuje Bluetooth 4.1 a USB 2.0 (microUSB konektor). Satelitní navigace pracuje se standardy GPS i Glonass. Ve výbavě najdeme i v současné době opomíjené FM rádio a telefon používá nano SIM kartu.

Přístroj s klasickým designem známým už z chytrých telefonů Nokia má odnímatelný zadní kryt. Baterie s kapacitou 2 100 mAh je vyměnitelná. Rozměry smartphonu, který bude nabízen v černém a bílém provedení, jsou 136,1 × 67,8 × 9,9 milimetru. Hmotnost je 141,9 gramu.

Novinka Lumia 550 se do prodeje dostane do konce letošního roku. Cena je docela příznivá. Microsoft si jednodušší smartphone cení na 139 dolarů, tedy v přepočtu na 3 400 korun. Pro Evropu ovšem bude nutné přičíst DPH, pak by telefon měl stát zhruba 4 000 korun, což je stále velmi příznivá cena.