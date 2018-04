Bez značky Nokia se změnily i některé kvality. Test Microsoft Lumia 535

Levné Windows Phone smartphony máme v redakci rádi. Většinou totiž fungují lépe než cenově adekvátní androidí kousky a mohou být uživatelsky přívětivější. Reputaci si levné WP modely zkazily až s typem Nokia Lumia 530, který byl vlastně osekanější než 520 a v praxi o dost horší, přitom za stejnou cenu.

Teď přichází tak trochu reparát, byť už pod jinou značkou. Lumia 535 je totiž první smarpthone s logem Microsoft namísto loga Nokia. Je ovšem jasné, že zásadní a dramatické změny se tu neodehrály, byť tato nová lumia se od ostatních v některých ohledech liší a boří některé starší pravdy. Dodejme, že Lumia 535 určitě není smartphone, který by byl určen zájemcům o typ 530. Zatímco nepovedená 530 je malý a opravdu základní smartphone, typ 535 je velký telefon za rozumné peníze s místy docela lákavou výbavou.

Plusy a minusy Proč koupit? velký displej

slušný fotoaparát

elegantní design

Proč nekoupit? nepovedené zpracování

občas špatné reakce na uživatelské pokyny Kdy? V prodeji Za kolik? 3 290 Kč

Jeho pětipalcový displej není v dané cenové kategorii zrovna obvyklým prvkem výbavy, takovou úhlopříčku najdeme spíš u neznačkových telefonů. A těm se překvapivě daří smartphonu od Microsoftu konkurovat i cenou. Stojí totiž lákavých 3 290 korun, a to je, i přes veškeré nedostatky novinky, opravdu zajímavá cena. Klady totiž ty nedostatky vyváží, navíc Microsoft slíbil, že jednu z chyb smartphonu napraví co nevidět.

Vzhled a konstrukce: šetřilo se na plastech

Lumie už nějakou dobu lákají uživatele na bohatý výběr barevných variant. Ani typ 535 není výjimkou, zákazník si může vybrat černou, bílou a pak svítivě zelenou, oranžovou a modrou barvu. My jsme testovali zelené provedení, které působí na první pohled opravdu svěžím a mladistvým dojmem. Je docela výrazné, ale to vůbec nevadí, ba naopak. Může být hezkým stylovým doplňkem a přitom nestojí moc peněz. Kdo chce konzervativnější telefon, může zvolit bílé nebo černé provedení.

Barvu úboru si tedy mohou uživatelé zvolit dle svého vlastního vkusu, co se týče zpracování, tady už volbu nemají. Zadní kryt je totiž z velmi tenkého a měkkého plastu. Měkkost sice znamená, že kryt bude docela odolný vůči poškození třeba při pádu (nepraskne), ale pod rukama je to docela znát. Kryt nasazený na telefonu se docela prohýbá a vydává pazvuky, na to nejsme u lumií zvyklí.

V dané cenové kategorii nejde o nic strašného, ale zpracování by jednoduše mohlo být lepší. Stalo se nám, že se při pádu na zem telefon rozletěl na součásti – kryt, baterie a tělo, přesně po vzoru starých „nezničitelných“ nokií 3310. Jenže Lumia 535 nezničitelná není, její velký displej by mohl snadno přijít k úhoně.

Z ruky se telefon poroučel především kvůli kombinaci kluzkého materiálu, ze kterého je kryt vyroben, větších rozměrů a zaoblených přechodů do zad. Rozměry telefonu jsou 140,2 x 72,4 x 8,8 mm, což je na pětipalcový smartphone hodnota docela „v normě“. Rámečky okolo displeje sice nejsou úplně nejmenší, ale nepůsobí tu na nás nijak zásadně rušivě. Jenže větší rozměry a zkosení stran spolu se zaobleným přechodem do zad znamenají, že telefon zrovna ne moc dobře sedne do dlaně. Kluzký materiál krytu ke zlepšení situace nepřispívá.

Pro pořádek, hmotnost je 146 gramů, od levného telefonu s docela jednoduchou konstrukcí bychom čekali méně.

Displej a ovládání: inženýři udělali chybu

Lumia 535 dostala pětipalcový displej s pro Windows Phone docela netradičním rozlišením qHD – tedy 960 x 540 pixelů. Na dané úhlopříčce to samozřejmě není kdovíjaké rozlišení, ale opět platí, že systém Windows Phone jako takový je vůči nižším rozlišením přívětivější, jeho design s jednoduchými dlaždicemi a menším počtem grafických prvků vypadá uhlazeněji.

Nižší rozlišení se tak projeví až v aplikacích, kde je samozřejmě znát. Na jednu stranu je qHD na pět palců docela málo, ale v dané cenové kategorii je to zcela obvyklé rozlišení a není si nač stěžovat. Displej má navíc docela dobré barevné podání i na danou kategorii slušné pozorovací úhly. IPS panel má také docela dobrou čitelnost na přímém slunci, byť i v této disciplíně najdeme i Lumie, které jsou na tom lépe. Ale ne v této cenové kategorii, tady opět Lumia 535 ukazuje většině soupeřů záda.

Potud všechno dobré. Jenže bohužel je Lumia 535 i telefon s nečekanými potížemi. Samotný operační systém je svižný a na první pohled funguje stejně dobře, jako každý smartphone s Windows Phone 8.1. Ale jen na první pohled. Na pohled druhý zjistíme, že se Microsoftu nepodařilo systém dostatečně dobře sladit s hardwarem.

V některých aplikacích, především hrách, se tak setkáváme s pro Windows Phone doposud nepoznaným zadrháváním překreslování a dalšími škobrtnutími, některé hry prostě jakoby běžely pomaleji. Přitom čtyřjádro Snapdragon 200 s taktem 1,2 GHz, grafika Adreno 302 a 1 GB RAM by na plynulý běh měly bohatě stačit.

To ale není to nejhorší. U testovaného telefonu jsme se setkávali s tím, že ne zcela dobře reagoval na naše dotyky. Na klávesnici jsme se špatně strefovali do jednotlivých písmen, respektive po stisku požadované klávesy systém napsal jiné sousední písmeno. Vybírání položek v programech také bývalo podobně nesnadné, občas systém špatně interpretoval i stisk některé z dlaždic na úvodní obrazovce. Společně se zadrháváním to vedlo k tomu, že jsme se museli při používání této lumie nečekaně obrnit trpělivostí.

Majitelé telefonů, kteří chvíli s koupí počkají, by se snad stejným způsobem přizpůsobovat nemuseli. Microsoft totiž údajně o problémech ví a ví také, jak je vyřešit. Telefon by tak měl v brzké době dostat softwarový update. Doufejme, že se tak stane co nejdříve. Proč ovšem potíže vznikly, to netušíme – možná je na vině doposud nepoužité rozlišení, kdo ví.

Baterie: není důvod ke stížnostem

Akumulátor Microsoft Lumia 535 má relativně základní kapacitu 1 905 mAh. Výdrž telefonu tím ovšem nijak ohrožena není. V praxi jsme bez problémů dosahovali dva dny při intenzivním používání, tři dny v trochu méně zběsilém tempu také nejsou problém.

Běžné funkce: klasika s dvojicí SIM

Už před časem se smartphony s Windows Phone naučily fungovat i s dvojicí SIM, stalo se tak právě díky verzi systému 8.1, kterou má samozřejmě i Lumia 535. A to konkrétně i s updatem Lumia Denim. Telefonování s dvojicí SIM je u Windows Phone velmi pohodlné, uživatel si může vybrat, zda bude mít pro každou SIM a každou činnost (hovory a zprávy) odlišné dlaždice nebo jestli dlaždici spojí.

Telefon se může pochlubit solidní porcí vnitřní paměti, té je tu rovnou 8 GB, uživatel má od začátku k dispozici asi 4 GB místa. To pro spoustu aplikací i nějaké ty fotografie stačí, s nedostatkem prostoru jsme rozhodně neměli potíže. Microsoft také standardně nabízí 15 GB prostoru v cloudovém úložišti OneDrive.

Ostatní výbava je vcelku běžná – je tu Bluetooth 4.0, ale chybí třeba NFC. Telefon má FM rádio. Programová výbava je opět pro Windows Phone klasická, je tu třeba sada Office nebo mapy s podklady od Nokie s možností stáhnout je pro off-line použití. Microsoft přidal třeba i novou aplikaci Zdraví a fitness, která umožní sledovat vaše fitness pokroky. Bohužel sama aplikace dovede cvičení sledovat jen přes GPS, jinak je nutné zadávat hodnoty ručně. Třeba běžně vzdálenost telefon ani díky této aplikaci nezměří, k tomu je potřeba pustit ručně režim měření přes GPS, který samozřejmě plýtvá baterii. Naopak aplikace umožní zadávat i výživové hodnoty potravy.

Fotoaparát: tradiční přednost

Fotoaparáty bývají tradiční předností lumií, i když v nejnižších třídách to doposud tak úplně neplatilo. Ale Lumia 535 to mění, i tady se fotoaparát stává velmi dobrou předností telefonu. Ne, není to sice žádná špička a možná v této cenové kategorii dostanete i podobně slušný foťák.

Ale Lumia 535 má celou řadu dalších předností, které konkurence nemá. Nejdřív ale standardní technická sestava – rozlišení je pět megapixelů, fotoaparát má automatické ostření i přisvětlovací diodu. K obsluze fotoaparátu slouží tradiční aplikace Lumia Camera, která dovolí i manuální ovládání foťáku. A pak jsou tu různé kreativní miniaplikace, které umožní pořizovat třeba rozpohybované snímky, panoramata nebo vymazávat ze snímků nežádoucí objekty. Podobnou kreativní šíři asi jiný smartphone v této cenové kategorii nenabídne.

Jak jsme již psali, fotografie sice nepatří na špičku, ale na druhou stranu nemají žádné zásadní potíže. Kvalita je slušná, za dobrého osvětlení vytváří Lumia 535 až nečekaně dobré snímky. V horším světle vcelku rychle roste množství šumu, ale třeba kontrasty stále zvládá fotoaparát docela dobře.

Velkým překvapením je tu také čelní fotoaparát pro pořizování selfie snímků. Ten má rovněž rozlišení 5 megapixelů a kromě širokého úhlu záběru celkově překvapivě dobrou kvalitu. To už v dané třídě opravdu nikdo jiný nenabídne a Microsoft Lumia 535 je tak z tohoto hlediska ve třídě levných mobilů fotomobilním králem.

Horší je to ovšem, pokud rádi natáčíte video. To totiž umí smartphone natáčet pouze v rozlišení se 480 pixely na výšku, takže výsledná videa budou rozplizlá i na displeji tohoto telefonu (video má menší rozlišení než displej). Proč má Lumia 535 zrovna takové omezení, těžko říci, hardware by jistě zvládl vyšší rozlišení.

Shrnutí: napravte chybu

Lumia 535 by byla skvělým cenově dostupným smartphonem, nebýt softwarové chyby, která zpomaluje běh některých aplikací a tupí reakce systému na uživatelské pokyny. Až Microsoft tuto chybu odstraní, bude Lumia 535 opravdu zajímavou volbou ve své cenové kategorii, možná také už stihne zlevnit.

Do té doby ovšem buďte při koupi Lumie 535 obezřetní, telefon si raději důkladně vyzkoušejte. Je možné, že popsané nedostatky se nemusí projevovat u všech kusů stejně, je možné, že vám uvedené vlastnosti tolik vadit nebudou. Ale alespoň z hlediska nervů zatím za cenu okolo 3 290 korun získáte trochu použitelnější smartphony s lepším displejem. Byť nebudou mít takový fotoaparát.

Třeba stále velmi atraktivní český Cube1 G503 s Androidem 4.4.2 stojí necelé 3 000 korun a má velmi podobnou výbavu. Jen má méně paměti a foťákem se na nokii nechytá. Ale třeba Acer Liquid Z500 nabídne za cenu lumie podstatně lepší výbavu – má HD displej a osmimegapixelový fotoaparát. Jeho kvalita ovšem není výrazně lepší než u lumie a čelní foťák je na tom naopak podstatně hůře. Displej Aceru je ovšem obrovskou devizou smartphonu.

Třeba u čínské značky THL si můžete za 3 500 korun opět pořídit smartphone s HD displejem – pětipalcový model T6 Pro. Ten má dokonce osmijádro MediaTek. Pokud se spokojíte s menším 4,7palcovým displejem s qHD rozlišením a čtyřjádrem MediaTek, můžete mít THL 4000, tedy smartphone s baterií s obří kapacitou 4 000 mAh. Cena je 3 199 korun.

Konkurentů je tedy ohromné množství, nižší cenové kategorie jsou plné dravé čínské konkurence. U zavedených značek (teď je otázkou, nakolik mezi ně Microsoft patří) ovšem pořádného soupeře pro Lumii 535 nepořídíte. U Samsungu třeba seženete mnohem hůře vybavený (4,5 palce, WVGA) model Galaxy Core 2 za 3 690 korun. A třeba obdobně špatně vybavená Xperia E3 od Sony stojí nehorázných 4 490 korun. HTC nabízí za 3 190 korun ultrašpatně vybavené Desire 310. A i štika Huawei má trochu potíž nabídku Microsoftu vyrovnat – model Y550 má menší, displej je horší, na druhou stranu disponuje podporou LTE. U značkové konkurence ale zapomeňte na podporu dvou SIM.