Lumia 535 je ideální levný telefon. Logo Nokia vyměnila za Microsoft

Lumia zůstává, Nokia odchází a Microsoft přichází. Paradoxně možná nejdiskutovanějším a nejočekávanějším prvkem nové Lumie 535 je logo. Nad displejem se tu totiž zcela poprvé objevuje nápis Microsoft. Totéž se děje na zadní straně, kde kromě nápisu Microsoft najdeme i logo ze čtyř malých čtverečků.

Ovšem věnovat Lumii 535 pozornost jen kvůli logu by byla docela škoda. Bude to totiž velmi zajímavě vybavený levný telefon. Přesnou cenu zatím neznáme, Microsoft se jen omezil na oznámení, že novinka bude stát zhruba 110 eur bez dotací a daní. Jednoduchým přepočtem podle současného kurzu připočtením naší sazby DPH získáme částku asi 3 700 korun.

To je mimochodem částka, na které začínala „levná“ Lumia 530, kterou mohli mnozí považovat za nástupce skvělého typu 520, ale ve skutečnosti je to ještě obyčejnější a levnější model. Ostatně Lumia 530 rychle zlevnila, dnes dvousimková verze stojí oficiálně 2 590 korun a lze ji sehnat i levněji. Nová Lumia 535 určitě není nástupcem modelu 530, ale mohla by nahradit právě skvělou (a z nabídky už vyřazenou) Lumii 520. Pokud české zastoupení stlačí cenu pod 3 500 korun (a je jedno zda u jednosimkové, nebo Dual SIM verze), půjde o hodně atraktivní nabídku.

Však posuďte sami. Lumia 535 dostala pětipalcový displej, který má pro Windows Phone docela nezvyklé rozlišení qHD, tedy 960 × 540 pixelů. Na levný telefon je to solidní hodnota. Displej je typu IPS a snad se nebudou opakovat nedostatky z modelu 530. Ani další výbava nevypadá nijak přehnaně úsporně. Telefon má hlavní pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou, pět megapixelů má překvapivě i širokoúhlý čelní foťák. Lumia 535 tak bude dalším skvělým smartphonem pro milovníky selfie snímků nebo videohovorů třeba přes Skype.

Lumia 535 dále dostala 8 GB vnitřní paměti, Bluetooth 4.0 a samozřejmě i podporu 3G sítí včetně HSPA. Očekávat LTE u takto cenově dostupného modelu je dnes ještě předčasné. Ani hardware není špatný, telefon pohání čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 200 s taktem jader 1,2 GHz, je tu také celý 1 GB RAM paměti. Telefon má Windows Phone 8.1 s aktualizací Lumia Denim a podle dostupných snímků se zdá, že o ovládání se starají virtuální tlačítka na displeji.

Na trhu by se měla Lumia 535 objevit už během listopadu, jenže to možná neplatí pro český trh. Jak je u Microsoftu a jeho chytrých telefonů v poslední době zvykem, zákazníci si budou moci vybrat ze široké nabídky barevných variant a nechybí pochopitelně ani hodně zářivé odstíny. Lumia 535 tak bude k dispozici v zelené, oranžové, bílé, šedé, azurové a černé barvě.