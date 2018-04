Microsoft koupí mobilní divizi Nokie za 5,4 miliardy eur

Microsoft je už dva roky softwarovým partnerem jedničky celkového trhu mobilních telefonů, v posledních letech ale finská firma výrazně ztrácí pozice na klíčovém poli chytrých telefonů.

Generální ředitel Nokie Stephen Elop, který do čela firmy přišel v roce 2010 právě z Microsoftu, přejde po dokončení transakce zpět do americké firmy. Dokonce se uvažuje, že by nahradil v Microsoftu právě odcházejícího Ballmera (více zde).

Spolu s ním tam odejdou další vysocí manažeři a celkem asi 32 000 zaměstnanců Nokie. Microsoft si převzetím jádra Nokie dramaticky vylepší pozici na trhu, který je nyní pro technologické společnosti zásadní, protože mobilní zařízení vytlačují z trhu klasické osobní počítače.

"Je to odvážný krok do budoucnosti výhodný pro akcionáře i zájemce o výrobky obou společností," napsal v tiskovém prohlášení odcházející generální ředitel společnosti Microsoft Steve Ballmer.

Nokia byla od 90. let největším výrobcem mobilních telefonů na světě, z první příčky ji ale loni sesadil jihokorejský konkurent Samsung Electronics. Finské společnosti se stále příliš nedaří na trhu s chytrými telefony, kde zaspala nástup konkurentů Apple a Samsung.

Nokia sice v posledním čtvrtletí svůj prodej smartphonů značky Lumia výrazně zvýšila, stále to však bylo méně, než se čekalo. Také ztráta Nokie se zřetelně snížila, třebaže tržby firmy se meziročně propadly o zhruba čtvrtinu a celkový prodej telefonů jí klesl o 27 procent.

Nokia tak stále neprokázala, zda byl správný odvážný tah z roku 2011, kdy svůj vlastní software pro chytré telefony Symbian nahradila nevyzkoušeným softwarem od Microsoftu Windows Phone. Nokia po Elopově nástupu snižovala náklady a rozprodávala majetek, aby získala čas na oživení a návrat na výsluní.

O tom, že chce Microsoft koupit výrobu telefonů Nokia se mluvilo už dříve. V polovině letošního června ale portál Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací napsal, že jednání zkrachovalo.