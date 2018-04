Microsoft je téměř o pět miliard lehčí. Utopil je v neúspěšném projektu Kin

S trochou nadsázky můžeme hovořit o tom, že telefony Microsoft Kin One a Kin Two patří mezi nejdražší mobily na světě. A to i přesto, že se u operátora Verizon prodávaly za dotovanou cenu 50 respektive 100 dolarů a později i levněji.

Chabé prodeje, velká ztráta

Ani Microsoft ani Verizon oficiální čísla nezveřejnili, každopádně prodeje kinů byly velmi slabé. Některé prameny uvádí, že se prodalo jen 503 kusů, věrohodnější je údaj necelých 9 000 kusů, který vychází z počtu uživatelů Facebook aplikace určené pouze a jen pro telefony Kin. Těchto uživatelů bylo 8 810.

Microsoft přitom nedávno zveřejnil, že vývoj, výroba a distribuce Kinů mu způsobily ztrátu 240 milionů dolarů, přičemž to není konečná částka. Část ztráty totiž v rámci divize Premium Mobile Experience umazaly nižší náklady na výrobu konzole Xbox. Celkově Microsoft přišla epizoda s vlastními mobily ještě dráž. Za firmu Danger, výrobce kdysi v USA populárních komunikátorů Sidekick, totiž Microsoft před dvěma lety zaplatil asi 500 milionů dolarů. Těžko říci, zda se mu tato investice kdy nějak vrátí.

Právě bývalý Danger byl zodpovědný za vývoj microsoftích telefonů. Další peníze jistě Microsoft vydal na marketingovou podporu svých mobilů. Celkově se tak cena za projekt Kin může vyšplhat i na hodnotu přes 800 milionů dolarů. Jeden prodaný kus tak Microsoft přišel možná až na 90 000 dolarů.

Příčiny neúspěchu

Proč se telefony Kin One a Kin Two na trhu vůbec neprosadily, to zůstává otázkou. Důvodů ale bude několik a můžeme si je nastínit. Prvním problémem byl asi fakt, že přístroje nebyly smartphony, ačkoli tak na první pohled vypadaly. Cílové skupině, převážně teenagerům, se také nemusel zamlouvat trochu neobvyklý design. To v kombinaci s cenou, za kterou se už u operátorů dají pořídit chytré mobily, mohly být hlavní příčiny neúspěchu. A možná prostě lidé telefon od Microsoftu nechtějí.

Microsoft není jediným počítačovým gigantem, který na poli mobilních telefonů svůj boj vzdal. Google před časem oznámil konec svého projektu Nexus One s tím, že žádný další mobilní telefon od Google následovat nebude. I pro Google byly jedním z důvodů ukončení projektu relativně špatné prodeje. Prodejní čísla Kinů je převyšují několikanásobně. Google navíc neměl s Nexus One zdaleka tak vysoké náklady jako Microsoft s Kiny. Telefon pro něj vyvíjelo HTC jako dvojníka svého špičkového modelu Desire.

Hlavní důvod relativního neúspěchu Nexus One ale musíme hledat ve způsobu prodeje, který Google zvolil. Telefon nabídl pouze ve svém internetovém obchodě a dodával jej jen na vybrané trhy. To Microsoft zvolil typickou taktiku s prodejem u operátora. Kiny se začaly u Verizonu prodávat v květnu a v průběhu tohoto roku se měly objevit v Evropě u operátora Vodafone. K tomu už ale nedojde.