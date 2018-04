Microsoft jde do mobilů – koupil Danger, pokukuje po Ericssonu a vyvíjí mobil pro chudé

Microsoft to myslí s mobilními telefony opravdu vážně. A už mu jen nestačí, že čím dál více mobilních telefonů je vybavováno jeho operačním systémem Windows Mobile. Microsoft plánuje mohutnou expanzi tohoto operačního systému, ale tím jeho plány s mobilními telefony zdaleka nekončí.

Před nedávnem Microsoft koupil společnost Danger, která vyrábí komunikátory Sidekick. Ty jsou postavené na vlastním javovém operačním systému a tak bude zajímavé, jak s Dangerem Microsoft naloží. Prozatím se Danger zařadil do jeho divize Premium Mobile Experience, do které patří třeba Xbox nebo přehrávač Zune. V minulosti se také spekulovalo o tom, že má Microsoft zájem o výrobce komunikátorů BlackBerry.

Komunikátory Sidekick možná ještě nějakou dobu přežijí v současné podobě, ostatně americkým schvalovacím procesem na úřadu FCC právě prochází nejnovější model. Do budoucna by ale mohl Danger vyrábět mobilní telefony podle představ šéfů samotného Microsoftu.

A jedna z představ je velmi zajímavá – jmenuje se Fone+ a jde o komunikátor s operačním systémem Windows Mobile, který by měl být určen především pro rozvojové trhy. Tam by měl tento přístroj pro mnohé uživatele znamenat první setkání s výpočetní technikou vůbec. Microsoft totiž tvrdí, že notebooky jsou stále příliš drahé a že výpočetní výkon dnešních komunikátorů není od nejlevnějších notebooků typu Asus Eee PC příliš vzdálen.

Přístroj Fone+, který je zatím stále ve fázi interního konceptu, by mohli uživatelé pomocí speciální dokovací stanice připojit k televizi a dalším periferiím. Tak by mohl komunikátor částečně nahradit klasický domácí počítač. Výhodou je fakt, že i v těch nejchudších částech světa je televizor běžnou záležitostí, zatímco počítače si sem hledají cestu daleko obtížněji. A mobilní telefony přitom v chudých částech světa již také poměrně dobře zdomácněly. Zájem o mobilní telefony dokládá také třeba nedávno podaná žádost o patent nového uživatelského prostředí.

Microsoft ale nepošilhává jen po samotných mobilních telefonech. Nedávno se vynořily spekulace, že redmondský gigant by rád koupil výrobce síťové infrastruktury Ericsson. Podle oficiálního vyjádření, které se nám podařilo získat, však něco takového nepřipadá v úvahu.

Adam Lemanski, zodpovědný za komunikaci s médii v České pobočce Ericssonu, nám k tomu řekl: „Osobně se domnívám, že se v této oblasti nic nestane. Samozřejmě v médiích proběhly spekulace, že Microsoft má o Ericsson zájem. Nemám však žádné informace o jakýchkoli probíhajících jednáních a navíc nevím o žádných akcionářích, kteří by měli zájem akcie Ericssonu prodat. Navíc náš CEO, Carl-Henric Svanberg, nedávno prohlásil, že naše společnost musí být zisková, aby měla svou budoucnost ve vlastních rukou. Věřím, že naše nedávné finanční výsledky, které ukazují, že jsme jediný ziskový výrobce infrastruktury, jsou tím nejlepším důkazem toho, že jakékoli spekulace jsou prostě jen spekulace.“

Ale přesto, že Ericsson spekulace vyvrací, zájem Microsoftu by dával jistý smysl. Firma totiž neuspěla s nedávnou nabídkou na koupi Yahoo a tak má spoustu volného kapitálu, který by jistě ráda investovala. Navíc koupí Ericssonu by Microsoft získal přímý přístup k mnoha technologiím, ať už na úrovní sítí, nebo přímých aplikací pro zákazníky. Ostatně, multimediální portfolio Ericssonu jsme vám představili nedávno a dovolíme si tvrdit, že pro Microsoft by taková multimediální skladba byla jistě atraktivní.

Spekulace tedy zatím mohou být pouze spekulacemi, ale za pár měsíců může být situace zcela jiná. Microsoft se do mobilních technologií tlačí čím dál výrazněji a tak o něm v souvislosti s mobilními telefony uslyšíme stále častěji.