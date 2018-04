Prototyp ukazuje, kam by to mohl dotáhnout Microsoft se smartphony

Mobilní platforma od Microsoftu skomírá a zatím nic nenasvědčuje tomu, že se v dohledné době vzchopí. Podíl na trhu se smartphony poklesl na minimum a nové smartphony s mobilními Windows lze spočítat na prstech jedné ruky nešikovného pracovníka s cirkulárkou.

Ale Microsoft možná chystá něco velkého. Alespoň na to poukazuje známý „únikář“ Evan Blass , který na svém twitterovém účtu zveřejnil obrázky smartphonu, který používá systém Windows. Blass není nijak konkrétní, jen pokládá otázku, zda by nezaujal smartphone s procesorem Intel jako z notebooku.

Na odpověď jednoho ze svých odběratelů, že jde jen o pěkný koncept, zareagoval, že jde o víc než jen o koncept a slibuje další informace. Spolu s reakcí Blass zveřejnil propagační fotografie, které ukazují neznámé smartphony v různých situacích v rukou reálných osob.

Na nově zveřejněné snímky zareagoval server Thurrott, který pokládá uniklé rendery za prototyp od Dellu, který stěží kdy dojde reálné podoby. Koncept má používat procesor Intel s čipovou architekturou x86.

Prototyp by měl k dokonalosti dovést už ze smartphonů s Windows 10 Mobile známou funkci Continuum, která umožňuje připojit monitor a klávesnici. Vlastně by šlo o notebook ve formě chytrého telefonu s možností telefonování. Ovšem server Thurrott poukazuje na to, jaké by byly problémy s chlazením výkonného procesoru v tak tenkém těle.

Nezbývá než si počkat, s jakou další informací Blass přijde. Dlouho se spekuluje o tom, že by Microsoft měl v dohledné době uvést přes řadu spekulací „až mýtický“ Surface Phone. Bližší informace ale prozatím chybí. Uvidíme, zda se smartphonu s „laptop-class Intel processor“ (s notebookovým procesorem) někdy dočkáme.